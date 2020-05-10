Ebru Şallı'dan Anneler Günü mesajı! 'Ponçik hep benimle...'

Geçtiğimiz ay oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı, sosyal medya hesabında duygulandıran bir Anneler Günü paylaşımında bulundu.

Şallı, paylaşımına "Yeryüzündeki tüm annelerin Anneler Günü kutlu, mutlu olsun. Annelerimin ellerinden öperim. Bugün yanımda olduğunu hissettiren tüm annelerin gözlerinden öperim.

Ponçik hep benimle hiç ayrılmayacak... Sadece 9 yıl canlı bir meleğin yaşadığına şahit oldum, yaşamaya devam edecek" notunu düştü.

Şallı ayrıca eşi Uğur Akkuş'un aldığı çiçekleri de paylaşarak "Melek bahçesine güzellik kattın, canım eşim her şeyim" notunu yazdı.

Şallı oğlundan geri kalan bilekliği ise "Bana hep anneler günüydü ponciğimin elinden" notuyla paylaştı.



