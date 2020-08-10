Ebru Şallı'dan Uğur Akkuş ile çimlerde aşk pozu!

Eski manken Ebru Şallı, iş insanı eşi Uğur Akkuş ile Bodrum Türkbükü'nde tatil yapıyor. Şallı, eşi ile birlikte çimlerde yatarken çekilen karesini sosyal medya hesabından yayınladı.

Ebru Şallı'nın "Aşk" notunu düştüğü paylaşım takipçilerinden oldukça ilgi gördü.



43 yaşındaki Şallı, geçtiğimiz günlerde ise havuz pozlarını sosyal medya hesabından yayınlamıştı.

Sıcak havanın tadını çıkaran Şallı, paylaşımına, "Sevmek için bahaneniz bol olsun. Sevgi her kapının tek anahtarıdır" notunu düşmüştü.