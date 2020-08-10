MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ebru Şallı'dan Uğur Akkuş ile çimlerde aşk pozu!

Ebru Şallı'dan Uğur Akkuş ile çimlerde aşk pozu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2020 09:55 | Son Güncelleme

Son günlerde sık sık gündeme gelen Ebru Şallı'dan yeni bir paylaşım geldi. İş insanı eşi Uğur Akkuş ile birlikte çimlerde yatarken çekilen karesini sosyal medya hesabından yayınlayan Ebru Şallı, paylaşımına "Aşk" notunu düştü.

Ebru Şallı'dan Uğur Akkuş ile çimlerde aşk pozu!

Eski manken Ebru Şallı, iş insanı eşi Uğur Akkuş ile Bodrum Türkbükü'nde tatil yapıyor. Şallı, eşi ile birlikte çimlerde yatarken çekilen karesini sosyal medya hesabından yayınladı.

Ebru Şallı'nın "Aşk" notunu düştüğü paylaşım takipçilerinden oldukça ilgi gördü.
2767745_ad4a9b7d511b4c58bcf309ac7637bff8_640x640

43 yaşındaki Şallı, geçtiğimiz günlerde ise havuz pozlarını sosyal medya hesabından yayınlamıştı.

Ebru Şallı'ya kocasının eski eşinden skandal göndermeEbru Şallı'ya kocasının eski eşinden skandal gönderme

Sıcak havanın tadını çıkaran Şallı, paylaşımına, "Sevmek için bahaneniz bol olsun. Sevgi her kapının tek anahtarıdır" notunu düşmüştü.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dünyaca ünlü oyuncu Türkiye'ye geldi! Otel önünde izdiham yaşandı

Dünyaca ünlü oyuncu Türkiye'ye geldi! Otel önünde izdiham yaşandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalp krizi geçiren yeğenini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalp krizi geçiren yeğenini ziyaret etti

Ünlü spor spikeri kansere yenik düştü...

Ünlü spor spikeri kansere yenik düştü...

Salgın ne zaman bitecek? Bill Gates tarih verdi

Salgın ne zaman bitecek? Bill Gates tarih verdi

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Uzmanından dikkat çeken altın açıklaması

Uzmanından dikkat çeken altın açıklaması

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Yarışmaya veda ettiğini duyurdu!

Yarışmaya veda ettiğini duyurdu!

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Kocasının eski eşinin skandal sözlerine cevap!

Kocasının eski eşinin skandal sözlerine cevap!

Tamer Karadağlı'dan "Bugün olsa yine eşinizi aldatır mısınız?" sorusuna flaş yanıt

Tamer Karadağlı'dan "Bugün olsa yine eşinizi aldatır mısınız?" sorusuna flaş yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İsmail Hacıoğlu Merve Çağıran aşk itirafına eski eşten jet yanıt!

İsmail Hacıoğlu’nun eski eşinden soyadı çıkışı

Burcu Kıratlı Sinan Akçıl'ı öpmeye doyamadı

Öp öp doyamadı!

Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz ikinci kez anne oluyor

Petek Dinçöz müjdeyi Instagram'dan duyurdu!

Yasmin Erbil kırmızı bikinisiyle dikkat çekti

Yasmin Erbil kırmızı bikinisiyle nefes kesti

İsmail Hacıoğlu Merve Çağıran'ı paylaştı! Yeni boşandığı eşi Duygu Kumarki sert çıktı

Yeni aşkını paylaştı! Eski eş isyan etti

Niğde'de Aamir Khan izdihamı! Dünyaca ünlü oyuncu hayranlarını kırmadı

Dünyaca ünlü oyuncu Türkiye'ye geldi! Otel önünde izdiham yaşandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.