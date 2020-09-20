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Ebru Şallı Gonca Sağlam'dan şikayetçi oldu! Gonca Sağlam ifade verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2020 11:39 | Son Güncelleme

Ebru Şallı ile eşi Uğur Akkuş’un önceki yıl boşandığı Gonca Sağlam arasındaki gerginlik bitmek bilmiyor. Ebru Şallı haberleri yalanlamıştı ama şikayet belgesi ortaya çıktı.

Ebru Şallı Gonca Sağlam'dan şikayetçi oldu! Gonca Sağlam ifade verdi

Ebru Şallı 9 yaşındaki oğlunun vefatının hemen ardından sosyal medyada siber zorbalığa maruz kaldığını belirtmiş ve gözleri dolarak yaşadıklarına isyan etmişti.

Bodrum tatili sırasında yaptığı paylaşımlarla beraber sosyal medyada kendisine yönelik psikolojik şiddetin arttığını anlatan ünlü modelin bu durumdan Uğur Akkuş’un eski eşi Gonca Sağlam’ı sorumlu tuttuğu gündeme gelmişti.

Sağlam’dan kendisiyle ilgili nefret söylemi yaydığı iddiasıyla şikayetçi olduğu yönünde haberler yayınlanan Şallı ise “adımın geçtiği dava haberi doğru değildir” açıklamasını yapmıştı.

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Ancak Ebru Şallı’nın 29 Mayıs’ta Gonca Sağlam hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosu’na şikayette bulunduğu ortaya çıktı. Tv100'ün haberine göre; yürütülen soruşturma kapsamında Gonca Sağlam’ın bu hafta savcılığa ifade verdiği ve suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

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