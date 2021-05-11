MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ebru Şallı itiraf etti: Uğur bana evlilik sözleşmesi imzalattı

Ebru Şallı itiraf etti: Uğur bana evlilik sözleşmesi imzalattı

11.05.2021 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manken Ebru Şallı, 2019 yılında nikah masasına oturduğu iş insanı eşi Uğur Akkuş ile evlilik sözleşmesi yaptıklarını söyledi.

Ebru Şallı itiraf etti: Uğur bana evlilik sözleşmesi imzalattı

Manken Ebru Şallı, YouTube kanalında yayınladığı video ile hakkında ortaya atılan iddialara yanıt verdi. Bilinmeyenlerini anlatan Şallı, iş insanı eşi Uğur Akkuş'un evlilik yıldönümü hediyesi olarak kendisine villa aldığı haberinin doğru olmadığını dile getirdi.

"GAYRİMENKUL ZENGİNİ OLMAM GEREKİYOR"

Konuyla ilgili konuşan Ebru Şallı, "Öyle bir şey yok. Sürekli ev alınıyor bana... Uğur'la beraber olmaya başladığımızdan beri 7 tane ev almış olması gerekiyor bana. Bir de 'Amerika'da aldı' diye çıktı, 8 tane falan ev oldu. Benim gayrimenkul zengini olmam gerekiyor. Herkes bir rahatlasın, ev almadı" dedi.

Ekran Alıntısı

"UĞUR BANA EVLİLİK SÖZLEŞMESİ İMZALATTI"

2019'da dünyaevine girdiği eşiyle evlilik sözleşmesi yaptıklarını itiraf eden ünlü isim, şu şekilde konuştu:

Son yıllarda yapılan evliliklerde bir evlilik sözleşmesi oluyor. Bizim de bir evlilik sözleşmemiz var ama bu kendi aramızda. Yani herhangi bir resmi noterden imzalanmadı. Uğur bana tek maddelik bir evlilik sözleşmesi imzalattı. Sadece tek madde var ama bunun ne olduğunu açıklayamıyorum sizlere maalesef. Çünkü 'Gizlilik sözleşmesi imzaladım' dermişim... (Gülüyor.)

Dediğim gibi bir evlilik sözleşmesi söz konusu. İmzaladım mı, imzaladım ama ne olduğunu o zaman da paylaşmamıştım. Şimdi de benim eşimle aramdaki güven söz konusu... Yani sadece aramızda kalan bir şey o. Dolayısıyla paylaşmamın doğru olmayacağını düşünüyorum.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bağışıklık sistemini güçlendirmenin 5 yoluBağışıklık sistemini güçlendirmenin 5 yolu
Şeyma Subaşı evleniyor mu?Şeyma Subaşı evleniyor mu?
Show TV yayın akışında yok! Final mi yaptı?Show TV yayın akışında yok! Final mi yaptı?
Anahtar Kelimeler:
Ebru Şallı Uğur Akkuş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanlığı'ndan Ramazan Bayramı açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan Ramazan Bayramı açıklaması

2023 seçimleri için flaş iddia: Şimdiden bayram edebilirler

2023 seçimleri için flaş iddia: Şimdiden bayram edebilirler

Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı belli oldu mu?

Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı belli oldu mu?

Gülsüm'ün katilinden 'pes' dedirten istek: Beni serbest bırakın

Gülsüm'ün katilinden 'pes' dedirten istek: Beni serbest bırakın

Yeni dönem! HES üzerinden de alınacak

Yeni dönem! HES üzerinden de alınacak

Genç kıza sosyal medyadan kabusu yaşattı

Genç kıza sosyal medyadan kabusu yaşattı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Tepki çeken itiraf: Bir kadını tavlayıp onunla eve gelerek...

Tepki çeken itiraf: Bir kadını tavlayıp onunla eve gelerek...

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Mustafa Üstündağ eski eşinin rol arkadaşını tehdit etti iddiası

Mustafa Üstündağ eski eşinin rol arkadaşını tehdit etti iddiası

Şeyma Subaşı özel jetine kavuştu

Şeyma Subaşı özel jetine kavuştu

Arabasını görenler gözlerine inanamadı

Arabasını görenler gözlerine inanamadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.