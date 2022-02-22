HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Ebru Şallı’nın güzellik sırrı açığa çıktı! Her sabah kahvaltıdan önce bunu içiyor

Ebru Şallı’nın güzellik sırrı açığa çıktı! Her sabah kahvaltıdan önce bunu içiyor

22.02.2022 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılların eskitemediği güzel isimlerden olan Ebru Şallı, uzun yıllar mankenlik yaptıktan sonra da fit görünümünü beslenme şekliyle ve pilates yaparak korumaya devam etti. Ebru Şallı’nın güzellik sırrı her zaman merak edildi. Pilates ve sporun yanı sıra yediğine ve içtiğine dikkat ettiğini söyleyen güzel manken aynı zamanda her sabah kahvaltıdan önce içtiği detoks suyuyla özenilesi formunu korumaya devam ediyor.

Ebru Şallı’nın güzellik sırrı açığa çıktı! Her sabah kahvaltıdan önce bunu içiyor

Ebru Şallı, 45 yaşında olmasına rağmen yıllardır güzelliğini ve fit görünümünü koruyarak genç kızlara taş çıkarıyor. Kadınların en çok merak ettiği konulardan biri de Ebru Şallı’nın yıllardır formunu korumasına yardımcı olan alışkanlıkları.

Fazla kilolarıyla başı dertte olanların imdadına maydanoz yetişiyor. Ödem attırmasıyla bilinen maydanoz çok faydalı. İşte Ebru Şallı'nın her gün içtiği maydanozlu detoks suyu...

Acımasız gerçekler: Elma sirkesi yağ yakmaz, limonlu su zayıflatmaz, tarçın metabolizmayı hızlandırmaz! Kilo vermek için...Acımasız gerçekler: Elma sirkesi yağ yakmaz, limonlu su zayıflatmaz, tarçın metabolizmayı hızlandırmaz! Kilo vermek için...

EBRU ŞALLI'NIN DETOKSU SUYU

Ödem attıran meşhur detoks içeceğinin tarifi yarım demet maydanoz, 2 dilim limon ve 2 parça taze zencefili bol su ile kaynatın. Gün boyu 3 bardak için. İlk bardak aç karnına olmalı.

iStock-1298611099

ÖDEM ATTIRIR

Sağlıklı bir vücut, sıvıyı muhafaza ediyor. Ancak ödem gibi sıvı birikmesi sonucunda vücut şişiyor. Ödem sorununuz varsa birkaç çay kaşığı maydanoz suyu bile rahatlamanızı sağlıyor. 1 bardak kaynar suya maydanoz saplarını ekleyin. Maydanoz suyu toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Herkes bu hatayı yapıyor! Zehirlenmenize ramak kaldıHerkes bu hatayı yapıyor! Zehirlenmenize ramak kaldı
Bu kez Akşener'in önünü kestiBu kez Akşener'in önünü kesti
Muhammet Emin Akbaşoğlu'ndan yeni açıklama! Muhammet Emin Akbaşoğlu'ndan yeni açıklama!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Maske zorunluluğu kalkıyor!

Maske zorunluluğu kalkıyor!

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali Türkiye'yi nasıl etkiler?

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali Türkiye'yi nasıl etkiler?

100 milyon TL'lik miras bakın kimde! Şoke eden olay için eşi harekete geçti

100 milyon TL'lik miras bakın kimde! Şoke eden olay için eşi harekete geçti

Kredi müjdesinin detayları belli oldu! 2 yıl geri ödemesiz, 8 yıl vadeli…

Kredi müjdesinin detayları belli oldu! 2 yıl geri ödemesiz, 8 yıl vadeli…

İlk görüntüler geldi! Rus tankları bölgede...

İlk görüntüler geldi! Rus tankları bölgede...

Putin Rus askerlerinin Ukrayna'ya girmesi emrini verdi

Putin Rus askerlerinin Ukrayna'ya girmesi emrini verdi

İlginizi Çekebilir

Açık ilişkilerini anlattılar! “Tek eşli değiliz”

Açık ilişkilerini anlattılar! “Tek eşli değiliz”

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Elbisesi evlilik teklifini gölgede bırakmıştı!

Elbisesi evlilik teklifini gölgede bırakmıştı!

Lafını esirgemedi! "Kamyon lastiği gibi..."

Lafını esirgemedi! "Kamyon lastiği gibi..."

Eksikliği cinsel hayatınızı bitirir!

Eksikliği cinsel hayatınızı bitirir!

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.