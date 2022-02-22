Ebru Şallı’nın güzellik sırrı açığa çıktı! Her sabah kahvaltıdan önce bunu içiyor

Ebru Şallı, 45 yaşında olmasına rağmen yıllardır güzelliğini ve fit görünümünü koruyarak genç kızlara taş çıkarıyor. Kadınların en çok merak ettiği konulardan biri de Ebru Şallı’nın yıllardır formunu korumasına yardımcı olan alışkanlıkları.

Fazla kilolarıyla başı dertte olanların imdadına maydanoz yetişiyor. Ödem attırmasıyla bilinen maydanoz çok faydalı. İşte Ebru Şallı'nın her gün içtiği maydanozlu detoks suyu...

EBRU ŞALLI'NIN DETOKSU SUYU

Ödem attıran meşhur detoks içeceğinin tarifi yarım demet maydanoz, 2 dilim limon ve 2 parça taze zencefili bol su ile kaynatın. Gün boyu 3 bardak için. İlk bardak aç karnına olmalı.

ÖDEM ATTIRIR

Sağlıklı bir vücut, sıvıyı muhafaza ediyor. Ancak ödem gibi sıvı birikmesi sonucunda vücut şişiyor. Ödem sorununuz varsa birkaç çay kaşığı maydanoz suyu bile rahatlamanızı sağlıyor. 1 bardak kaynar suya maydanoz saplarını ekleyin. Maydanoz suyu toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olacak.

