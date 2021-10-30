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  4. Ebru Şallı’nın iddialı pozu kocası Uğur Akkuş’tan veto yedi

Ebru Şallı’nın iddialı pozu kocası Uğur Akkuş’tan veto yedi

30.10.2021 00:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ebru Şallı, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isimlerin başında geliyor. 44 yaşındaki ünlü isim bu yıl yeniden trend olan leopar desenli mayosuyla verdiği pozunu Instagram hesabından paylaştı. Ebru Şallı’nın iddialı pozu kocası Uğur Akkuş’tan veto yedi. Eski manken daha sonra fotoğrafını sildi.

Ebru Şallı’nın iddialı pozu kocası Uğur Akkuş’tan veto yedi

Ebru Şallı, Instagram hesabından leopar desenli mayosuyla verdiği pozunu paylaştı. Bu yıl yeniden moda olan leopar desenli mayo trendine ayak uyduran Ebru Şallı, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafını kısa süre sonra sildi.

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Leopar desenli mayosu ile poz veren Ebru Şallı oldukça iddialı görüntüsü ile eşinden veto yedi. Sosyal medya hesaından post atan Ebru Şallı eşi Uğur Akkuş'un isteği üzerine leoparlı mayosu ile verdiği pozları kaldırdı.

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Sonrasında sadece Instagram'ın hikaye bölümünden paylaşımda bulunan Ebru Şallı güzelliği ve düzgün fiziği ile kendine hayran bıraktı.

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Anahtar Kelimeler:
Ebru Şallı Uğur Akkuş
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