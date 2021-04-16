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  4. Ebru Şallı’nın oğlu neden öldü? Paylaşımlarıyla yürek yaktı

Ebru Şallı’nın oğlu neden öldü? Paylaşımlarıyla yürek yaktı

16.04.2021 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

16 Nisan 2020’de 9 yaşındaki oğlunu kanser sebebiyle kaybeden Ebru Şallı, sosyal medyadan yürek yakan paylaşımlarda bulundu. Oğlu Pars'ın ölüm yıl dönümünde duygusal paylaşımlar yapan Ebru Şallı, oğlunun uyurken çekilen pozuna "Meleklerin uyuduğuna şahit oldum" notunu yazdı.

Şallı'nın Harun Tan ile evliliğinden doğan 9 yaşındaki oğlu Pars, geçtiğimiz sene 2 senedir mücadele verdiği lenfoma hastalığına yenilerek vefat etmişti. Oğlunun ölümüyle yıkılan Şallı, vefatın 1. yıldönümünde herkesi derinden etkileyen paylaşımlarda bulundu.

Paylaşımları yürek yaktı

Pars'ın bebeklik fotoğraflarını paylaşan Şallı, ardından oğlu ile arasında geçen bir konuşmanın da videosunu yayınladı.
Videoda Pars'ın "Benim güzel anneciğim, ben seni kristalden daha çok seviyorum. Sen benim sahip olduğum en değerli şeysin" dediği duyuluyor. Ebru Şallı, oğlunun uyurken çekilen fotoğrafını ise "Meleklerin uyuduğuna şahit oldum" notuyla paylaştı.

Oğlu kanserle mücadele ediyordu

Oğlu kanserle mücadele ediyordu
Ebru Şallı, 2019 yılında oğlunun hastalığıyla ilgili yaptığı açıklamada "Pars'ı halsizlik ve kemik ağrıları nedeniyle doktora götürdük. Yapılan tetkiklerin hemen ardından tedavi süreci başladı. Son bir yıldır ailece hastalıkla mücadele ediyoruz" demişti.

Çağla Şıkel'le karşılıklı ağlamışlardı

Çağla Şıkel'le karşılıklı ağlamışlardı
Geçtiğimiz haftalarda Çağla Şıkel'in FOX TV'deki programına konuk olan Ebru Şallı, canlı yayında oğlundan bahsederken duygusal anlar yaşamış, iki anne karşılıklı gözyaşı dökmüştü.
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Anahtar Kelimeler:
Çağla Şıkel Ebru Şallı

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