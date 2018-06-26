Ebru Şallı'nın sevgilisi sezonu böyle açtı

Ebru Şallı’nın geçen ay eşinden boşanan sevgilisi Uğur Akkuş, Bodrum sezonunu açtı.

Önceki gün Yalıkavak Xuma Beach’te objektife takılan Akkuş’un yanındaki kadın dikkat çekti.

Fit görüntüsüyle ilgi odağı olan Alman güzel, kano yaparken objektife yansıdı.

Uğur Akkuş ise o sırada iskelede kitap okudu. İkiliye yabancı uyruklu başka bir erkek daha eşlik etti.

Arkadaşlarına karşı mesafeli duran, onlarla pek sohbet etmediği gözlenen Akkuş, görüntülendiğini fark edince muhabirlere şu mesajı gönderdi:

“Yanımdaki kadın sadece arkadaşım, Ebru da tanıyor. Bize eşlik eden kişi de onun erkek arkadaşı zaten.”



