Ebru Şallı sıfır makyajla görüntülendi
Ebru Şallı görüntüsüyle şaşırttı...
Ebru Şallı önceki akşam Etiler’deki bir güzellik merkezindeydi. Geç saatlere kadar rutin cilt bakımı yaptıran Şallı, çıkışta karşısında gazetecileri görünce şaşkınlığını gizleyemedi.
Sıfır makyaj Ebru!
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Hızla kapıda bekleyen aracına yönelen Şallı, sevgilisi Uğur Akkuş ile ilgili sorulara “Bu saatte niye böyle yapıyorsunuz. Cilt bakımı yaptırdım ve eve gidiyorum” diye karşılık verdikten sonra aracıyla oradan ayrıldı.
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Şallı'nın makyajsız hali dikkatlerden kaçmadı.
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