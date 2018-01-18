MAGAZİN

Ebru Şallı sıfır makyajla görüntülendi

MAGAZİN HABERLERİ | 18.01.2018 11:45 | Son Güncelleme 8 saat önce

Ebru Şallı görüntüsüyle şaşırttı...

Ebru Şallı önceki akşam Etiler’deki bir güzellik merkezindeydi. Geç saatlere kadar rutin cilt bakımı yaptıran Şallı, çıkışta karşısında gazetecileri görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

Sıfır makyaj Ebru!

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Hızla kapıda bekleyen aracına yönelen Şallı, sevgilisi Uğur Akkuş ile ilgili sorulara “Bu saatte niye böyle yapıyorsunuz. Cilt bakımı yaptırdım ve eve gidiyorum” diye karşılık verdikten sonra aracıyla oradan ayrıldı.
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Şallı'nın makyajsız hali dikkatlerden kaçmadı.
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Ebru Şallı magazin

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
yaşlılık herkesin başında ünlüsün diye yaşlanmayacaksın diye bir şey yok durumu kabul edip utanmaya şaşırmaya da gerek yok
insan yeri geliyo uykusuz yorgun olabiliyo ayrıca kamera ışığıda çok etkiliyo ben yakından gördüm makyajsız gayet çokta güzel ebru şallı boşuna karalamayın
kalıcı makyaj etkisiz eleman mı oluyoki de sıfır makyaj demişsiniz pehhh
Sıfır makyaj derken bile bunun dolgusu var botoxu var kontürü var kalıcı makyajı kaş dizaynı var...yani artık sıfır diye bir şey yok.....
Hamam tası gümüşten yeni çıkmış o işten :)))
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