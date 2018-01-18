Ebru Şallı sıfır makyajla görüntülendi

Ebru Şallı önceki akşam Etiler’deki bir güzellik merkezindeydi. Geç saatlere kadar rutin cilt bakımı yaptıran Şallı, çıkışta karşısında gazetecileri görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

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Hızla kapıda bekleyen aracına yönelen Şallı, sevgilisi Uğur Akkuş ile ilgili sorulara “Bu saatte niye böyle yapıyorsunuz. Cilt bakımı yaptırdım ve eve gidiyorum” diye karşılık verdikten sonra aracıyla oradan ayrıldı.