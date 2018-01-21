Ebru Şallı: Uğur'a pilates yaptırıyorum

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Doğum gününü kutlayan ünlü sunucu, “Aslında doğum günüm geçen haftaydı. Sağ olsun dostlarım bana güzel bir sürpriz hazırlamış. Yaşım 40 oldu. Bu yaşta bu kadar enerjik olmayı sağlıklı beslenmeye ve pilatese borçluyum” dedi.