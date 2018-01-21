MAGAZİN

Ebru Şallı: Uğur'a pilates yaptırıyorum

MAGAZİN HABERLERİ | 21.01.2018 14:21 | Son Güncelleme 6 saat önce

Şallı'dan ilişkisiyle ilgili sürpriz açıklama...

EBRU Şallı, önceki akşam Nişantaşı’ndaki Limon Restoran’dan çıkarken görüntülendi.

Ebru Şallı'dan dikkat çeken açıklamalar

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Doğum gününü kutlayan ünlü sunucu, “Aslında doğum günüm geçen haftaydı. Sağ olsun dostlarım bana güzel bir sürpriz hazırlamış. Yaşım 40 oldu. Bu yaşta bu kadar enerjik olmayı sağlıklı beslenmeye ve pilatese borçluyum” dedi.
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Şallı, 'Sevgiliniz Uğur Akkuş’a haftada iki gün pilates dersi verdiğiniz doğru mu?’ sorusuna “Evet, doğru” yanıtını verdi. “İyi giden bir ilişkiniz var, evlilik olur mu?” sorusunu ise yanıtsız bıraktı.
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Ebru Şallı uğur erkuş

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