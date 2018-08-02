Ebru Şallı ve Uğur Akkuş özgürlüğün tadını çıkardı

Bu yıl içinde nikah masasına oturacakları konuşulan Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, işadamına ait yatta Bodrum tatiline devam ediyor.

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Çift, önceki sabah Torba açıklarından demir aldı, gözlerden uzak olmak için sessiz sakin bir koya dümen kırdı. Birkaç dakika sonra kendini mavi sulara bırakan Şallı ve Akkuş, birbirlerine sarılıp dakikalarca öpüştü.