Ebru Şallı ve Uğur Akkuş özgürlüğün tadını çıkardı

Çevrede kimsenin olmadığını düşünen çiftin denizdeki romantik anları objektiften kaçmadı.
Ebru Şallı ve Uğur Akkuş’un romantik anları...
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Issız koyda romantizm
Bu yıl içinde nikah masasına oturacakları konuşulan Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, işadamına ait yatta Bodrum tatiline devam ediyor.
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Çift, önceki sabah Torba açıklarından demir aldı, gözlerden uzak olmak için sessiz sakin bir koya dümen kırdı. Birkaç dakika sonra kendini mavi sulara bırakan Şallı ve Akkuş, birbirlerine sarılıp dakikalarca öpüştü.
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Merdiven üstüne düştü
Ünlü manken, yata dönüşte ise ciddi bir kaza atlattı. Akkuş’un yata çıkmasından sonra uzandığı metal merdiven yerinden çıkıp Ebru Şallı’nın üzerine düştü.
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Yaralanmaktan son anda kurtulan Şallı, Akkuş’un talimatıyla getirilen yeni merdiven yardımıyla yata çıkmayı başardı.
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