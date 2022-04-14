MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ebru Şallı zayıflığıyla dikkat çekti! "İskelet modası çoktan geçti..."

Ebru Şallı zayıflığıyla dikkat çekti! "İskelet modası çoktan geçti..."

14.04.2022 18:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sunucu Ebru Şallı en son tüp bebek tedavisiyle gündeme gelmişti. Spor hareketleri ve beslenme tavsiyelerini sosyal medya hesabından paylaşan pilates eğitmeni Ebru Şallı, tahtanın üzerine yattığı pozuyla eleştiri yağmuruna tutuldu.

Ebru Şallı zayıflığıyla dikkat çekti! "İskelet modası çoktan geçti..."

Uzun yıllardır ekranlarda olan ve forma girmek için ipuçlarını paylaşan Ebru Şallı Instagram hesabından aktif olarak paylaşım yapıyor. Tahtanın üzerine yattığı pozunu paylaşan Ebru Şallı, zayıflığıyla dikkat çekti.

EBRU ŞALLI ZAYIFLIĞIYLA DİKKAT ÇEKTİ

45 yaşındaki Ebru Şallı, son paylaşımında zayıflığıyla dikkat çekti.

Ebru Şallı zayıflığıyla dikkat çekti!

Mini elbisesiyle poz veren Şallı'ya, "Oyuncak bebek gibi şahane", "Neyin var Ebru?", "İskelet modası çoktan geçti.", "Uzaktan fazla zayıf gözüküyor." gibi yorumlar geldi.

Ebru Şallı zayıflığıyla dikkat çekti!

'İÇ ÇAMARISI KAYBOLDU' İDDİASI

2019'da hayatını Uğur Akkuş ile birleştiren Ebru Şallı tüp bebek tedavisi gördüğü hastanede iç çamaşırlarının çalındığı iddia edilmişti.

Ebru Şallı zayıflığıyla dikkat çekti!

Bunun üstüne, Uğur Akkuş'un hastaneyi ayağa kaldırdığı, kamera kayıtlarının incelenmesini talep ettiği belirtilmişti.

Ebru Şallı zayıflığıyla dikkat çekti!

Ebru Şallı bu duruma karşılık sosyal medyada yaptığı açıklama ile konuya netlik kazandırmıştı. İşte o açıklama: "La Fontaine'den masallar var yine bugün tek bir gazete ama pek bir sever beni çok sevişiriz"

Ebru Şallı zayıflığıyla dikkat çekti!

Ebru Şallı zayıflığıyla dikkat çekti!

Ebru Şallı zayıflığıyla dikkat çekti!

Pozu eleştiri yağmuruna tutuldu!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Göğüs dekolteli tatil pozları ile nefesleri kesti! Sahil kenarında...Göğüs dekolteli tatil pozları ile nefesleri kesti! Sahil kenarında...
Yalnız Kurt'un Davut'u Cihan Ünal'ın kızı sütyensiz pozuyla olay olduYalnız Kurt'un Davut'u Cihan Ünal'ın kızı sütyensiz pozuyla olay oldu
90'ların yenilmez savaşçısı Zeyna! Zaman ona acımamış90'ların yenilmez savaşçısı Zeyna! Zaman ona acımamış
Anahtar Kelimeler:
Ebru Şallı Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Langıdı lan lan samsak döveci' şarkısı ortamı gerdi!

'Langıdı lan lan samsak döveci' şarkısı ortamı gerdi!

200 yıllık genelevin yıkımı sırasında ortaya çıktı!

200 yıllık genelevin yıkımı sırasında ortaya çıktı!

Pınar Altuğ'dan flaş açıklama! "Güzel bir kadın gördüğümde kocama..."

Pınar Altuğ'dan flaş açıklama! "Güzel bir kadın gördüğümde kocama..."

"Erkek olan gelsin" demişti! Yeni görüntüler ortaya çıktı

"Erkek olan gelsin" demişti! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Karamollaoğlu, "İlk kez söylüyorum" diyerek açıkladı! İttifak...

Karamollaoğlu, "İlk kez söylüyorum" diyerek açıkladı! İttifak...

Mansur Yavaş’tan bomba anket açıklaması

Mansur Yavaş’tan bomba anket açıklaması

İlginizi Çekebilir

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Rus fenomenler isyan etti! Binlerce dolarlıktı ama...

Rus fenomenler isyan etti! Binlerce dolarlıktı ama...

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.