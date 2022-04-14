Ebru Şallı zayıflığıyla dikkat çekti! "İskelet modası çoktan geçti..."

Uzun yıllardır ekranlarda olan ve forma girmek için ipuçlarını paylaşan Ebru Şallı Instagram hesabından aktif olarak paylaşım yapıyor. Tahtanın üzerine yattığı pozunu paylaşan Ebru Şallı, zayıflığıyla dikkat çekti.

EBRU ŞALLI ZAYIFLIĞIYLA DİKKAT ÇEKTİ

45 yaşındaki Ebru Şallı, son paylaşımında zayıflığıyla dikkat çekti.

Mini elbisesiyle poz veren Şallı'ya, "Oyuncak bebek gibi şahane", "Neyin var Ebru?", "İskelet modası çoktan geçti.", "Uzaktan fazla zayıf gözüküyor." gibi yorumlar geldi.

'İÇ ÇAMARISI KAYBOLDU' İDDİASI

2019'da hayatını Uğur Akkuş ile birleştiren Ebru Şallı tüp bebek tedavisi gördüğü hastanede iç çamaşırlarının çalındığı iddia edilmişti.

Bunun üstüne, Uğur Akkuş'un hastaneyi ayağa kaldırdığı, kamera kayıtlarının incelenmesini talep ettiği belirtilmişti.

Ebru Şallı bu duruma karşılık sosyal medyada yaptığı açıklama ile konuya netlik kazandırmıştı. İşte o açıklama: "La Fontaine'den masallar var yine bugün tek bir gazete ama pek bir sever beni çok sevişiriz"





