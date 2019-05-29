Samsun’un Atakum ilçesinde düzenlenen "Fasl-ı Şahane" etkinliklerinde gerçekleştirilen ebru sanatı gösterisi izleyicilerden büyük beğeni aldı.

Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi (AVM) ve Atakum Belediyesi’nce gerçekleştirilen "Fasl-ı Şahane" etkinlikleri fasıl dinletisi ile başladı. Fasıl dinletisinin ardından ise sahneye Kaptan Yılmaz çıktı ve söylediği şarkılarla izleyicilere coşkulu anlar yaşattı. Daha sonrasında ise ebru sanatı gösterisi gerçekleştirildi. İstanbul’dan gelen ebru sanatçısı İlker Selimler birbirinden güzel yaptığı figürlerle izleyicilerin büyük beğenisini topladı.

Fasl-ı Şahane etkinlikleri Ramazan ayı boyunca birçok ünlü sanatçının katılımı ile devam edecek.



