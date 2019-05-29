HABER

Ebru sanatı gösterisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2019 23:26 | Son Güncelleme

Samsun’un Atakum ilçesinde düzenlenen "Fasl-ı Şahane" etkinliklerinde gerçekleştirilen ebru sanatı gösterisi izleyicilerden büyük beğeni aldı.Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi (AVM) ve Atakum Belediyesi’nce gerçekleştirilen "Fasl-ı Şahane" etkinlikleri fasıl dinletisi ile başladı.

Ebru sanatı gösterisi

Samsun’un Atakum ilçesinde düzenlenen "Fasl-ı Şahane" etkinliklerinde gerçekleştirilen ebru sanatı gösterisi izleyicilerden büyük beğeni aldı.
Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi (AVM) ve Atakum Belediyesi’nce gerçekleştirilen "Fasl-ı Şahane" etkinlikleri fasıl dinletisi ile başladı. Fasıl dinletisinin ardından ise sahneye Kaptan Yılmaz çıktı ve söylediği şarkılarla izleyicilere coşkulu anlar yaşattı. Daha sonrasında ise ebru sanatı gösterisi gerçekleştirildi. İstanbul’dan gelen ebru sanatçısı İlker Selimler birbirinden güzel yaptığı figürlerle izleyicilerin büyük beğenisini topladı.
Fasl-ı Şahane etkinlikleri Ramazan ayı boyunca birçok ünlü sanatçının katılımı ile devam edecek.

Ebru sanatı gösterisi

Ebru sanatı gösterisi

Ebru sanatı gösterisi

Satın alamayacağı şey yok! Zenginliğin böylesiSatın alamayacağı şey yok! Zenginliğin böylesi
Kitap aşkına öğle sıcağında 3 kilometre yürüyüp turistlere kitap armağan ettilerKitap aşkına öğle sıcağında 3 kilometre yürüyüp turistlere kitap armağan ettiler
Fotoğraf Ek//Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul fetih kutlamaları programında konuştu Fotoğraf Ek//Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul fetih kutlamaları programında konuştu 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Avukatın etek boyuna tepki gösteren hakim için karar verildi!

Avukatın etek boyuna tepki gösteren hakim için karar verildi!

Pençe Harekatı'ndan acı haber: 2 asker şehit

Pençe Harekatı'ndan acı haber: 2 asker şehit

Asansörde kabus! Korkunç olay

Asansörde kabus! Korkunç olay

İstanbul'da vahşet! Önce dövdüler, sonra boğazını keserek...

İstanbul'da vahşet! Önce dövdüler, sonra boğazını keserek...

O kitap için 'favorim' demiş! Açıklama yaptı

O kitap için 'favorim' demiş! Açıklama yaptı

Avcı ve Buruk imzayı atıyor! Menajeri açıkladı...

Avcı ve Buruk imzayı atıyor! Menajeri açıkladı...

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Türkiye'de bir ilk! Böyle görüntülendi

Türkiye'de bir ilk! Böyle görüntülendi

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Hulusi Akar yeni askerlik sistemi tarih verdi

Hulusi Akar yeni askerlik sistemi tarih verdi

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sulama kanalında bulunan 5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

Tunceli Nazımiye'de 4.5 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Tunceli'de korkutan deprem!

İstanbul'da hastanede yangın! Hastalar tahliye edildi

İstanbul'da hastanede yangın!

Asansörde kabus! Korkunç olay

Asansörde kabus! Korkunç olay

Gazeteci Kadri Gürsel hakkında tahliye kararı verildi

Kadri Gürsel hakkında tahliye kararı

İstanbul'da vahşet! Önce dövdüler, sonra boğazını keserek...

İstanbul'da vahşet! Önce dövdüler, sonra boğazını keserek...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.