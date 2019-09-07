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Ebru sanatı Hatay ipeği ile buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2019 10:41 | Son Güncelleme

HATAY’da 35 yıl önce başladığı ebru sanatını Hatay İpeği ile birleştirerek yeni bir dokunuş gerçekleştiren Durdunaz Günaydın, bu alandaki tek sanatçının kendisi olduğunu ve bulduğu yöntemi dünyaya tanıtmak istediğini söyledi.

Ebru sanatı Hatay ipeği ile buluştu

Halil İbrahim KARAÇAY/ HATAY, (DHA) - HATAY’da 35 yıl önce başladığı ebru sanatını Hatay İpeği ile birleştirerek yeni bir dokunuş gerçekleştiren Durdunaz Günaydın, bu alandaki tek sanatçının kendisi olduğunu ve bulduğu yöntemi dünyaya tanıtmak istediğini söyledi.
Şal, eşarp, elbise, kravat ve benzeri ürünleri has ve özgün Samandağ-Harbiye ipeği ile üreterek üzerine ebru sanatını işleyen ve birbirinden farklı tasarımlar üreten Durdunaz Günaydın, ortaya çıkardığı ürünlerin büyük ilgi gördüğünü belirtti. Günaydın, son dönemde ipek üzerine işlenen ebru sanatına ilginin çoğalmasıyla artan kursların, ipek ve ebru birlikteliğinin dünyaya yayılması konusunda önemli katkılarının olacağını söyledi. Düzenlediği kursların yoğun ilgi gördüğünü söyleyen Günaydın, hedefinin ise bu sanatı dünyaya tanıtmak olduğunu kaydetti. Günaydın, "İlk önce öğrencilerimize kağıt üzerinde öğretiyorum; daha sonra seramik ve ipek üzerinde eğitimler vererek çalışmalarımıza devam ediyoruz. İpeği kullanırken de Hatay İpeği’ni öne çıkarmaya çalışıyoruz. Ebruyu Hatay İpeği ile ilk buluşturan benim. Bu sanatı ilerlettikten sonra tanıtmaya başladık, Hatay günlerine de katılıyoruz orada da tanıtıyoruz" dedi.
TAMAMEN DOĞAL ÜRETİM
Yaptığı işin tekniği hakkında bilgi veren Günaydın, bu sanatı icra ederken tamamen doğal yöntemlerin ve doğal malzemelerin kullanıldığını belirterek, "İpek saf olarak kumaşçılardan alındıktan sonra şapa batırılarak yıkanıyor, doğal yöntemlerle kurularak ütülenip hazırlanıyor. Ebru sanatında kullanılan malzemeler de doğal, ipeğin desenle buluşturulmasının ardından yıkanarak hazırlanıyor. Bu sanatı yaparken ipeği tercih etmemizdeki sebep daha canlı durması. Diğer kumaşları da denedik fakat hiçbirinde o kadar güzel durmadı. Patiska, keten, tülbent gibi kumaşlarda denedik soluk çıkıyor ve desenler iyice kumaşa işlenmiyor. Bu sebeple ipekle buluştuğu zaman hem güzel hem de daha canlı duruyor" diye konuştu.
FOTOĞRAFLI

Ebru sanatı Hatay ipeği ile buluştuEbru sanatı Hatay ipeği ile buluştuEbru sanatı Hatay ipeği ile buluştuEbru sanatı Hatay ipeği ile buluştu

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