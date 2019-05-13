Ebru sanatını Gürcistan'da tanıtıyor

Ebru sanatının Gürcistan'da son yıllarda duyulmaya başladığını ve kısa sürede büyük ilgi gördüğünü dile getiren Çikhladze, "Ebru yabancı bir sanat dalı olsa da ülkemizde büyük ilgi görmeye başladı." diye konuştu.

Çikhladze, ülkesinde birkaç yıl öncesine kadar ebru öğretecek bir Gürcü sanatçının bulunmadığını vurgulayarak, "Benim gibi ders alanlar vardı ama profesyonel seviyede kimse bunu bilmezdi. Çünkü ebru Gürcistan’da yeni bir sanat dalıydı." dedi.

Tiflis Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) 2014-2015'te Türkçe öğrendiğini ve bu süreçte bir öğretmenin tavsiyesiyle aynı çatı altında verilen ebru kurslarına başladığını ifade eden Çikhladze, kısa sürede kendini ebru sanatına adamaya başladığını belirtti.

Türk kültüründe önemli bir yere sahip ebruyu Gürcistan'da profesyonel şekilde öğreten tek kişi olan Çikhladze, ebrunun yanı sıra hat ve minyatür sanatının tekniklerini de Gürcü nesillere aktarıyor.

Çikhladze, Tiflis YEE'den ebru sanatı konusunda ders verebilecek uzman olarak davet aldığını anlatarak, "Karşıma böyle bir imkanın çıkması beni son derece mutlu etti. İlk başta bu ücretsiz bir programdı. İlk gün derse 10 öğrenci bekliyorduk ama 40 kişi katıldı." ifadesini kullandı.

Gürcistan’da ebruya olan ilginin sadece gençlerde değil aynı zamanda orta yaştaki insanlarda da çok büyük olduğuna işaret eden Çikhladze, bu yüzden artık 3'er aylık dersler verilmeye başlandığını söyledi.

- "Türk kültürü çok zengindir"

"Biliyorsunuz Osmanlı İmparatorluğu döneminde ebru kağıtlarında birçok önemli bilgi yazılıyordu. Bu belgelerin sahte olması mümkün değildi. Çünkü ebrunun tüm kağıtları özeldir ve hiçbir zaman birbirine benzemez." diyen Çikhladze, ebru sanatının Türk tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin çok zengin kültür ve sanata sahip olduğunu belirten Çikhladze, farklı ülkelerin kültürlerini öğrenmeyi, onları yakından tanımayı sevdiğine işaret etti.

Birçok ülkenin hat ve minyatür gibi sanat alanlarında tecrübeye sahip olduğunu aktaran Çikhladze, ancak ebrunun sadece Türkiye'ye ait olduğuna yönelik inancını dile getirdi. Çikhladze, "Ebru sayesinde birçok öğrencim oldu ve artık ne ebrusuz ne de öğrencilerim olmadan yapabilirim. Ebru günlük hayatımın bir parçası." dedi.

