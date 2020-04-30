Ebru Şancı'dan karnı burnunda ilk poz

2015 yılında futbolcu Alpaslan Öztürk ile nikah masasına oturan Ebru Şancı, 2016'da ikiz kızları Mila ve Ceylin'i kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı.

Çift, şu aralar üçüncü bebeklerini kucağına almak için gün sayıyor. Şancı, önceki gün karnının iyice belirginleştiği fotoğrafları Instagram'dan yayınladı.

"ALLAH İSTEYEN HERKESE NASİP ETSİN"

Ebru Şancı, pozlarına "Merhaba 6'ıncı ay. Allah isteyen herkese nasip etsin inşallah" notunu ekledi.

Şancı'nın bu paylaşımı kısa sürede binlerde beğeni aldı.

Karantina sürecini Bodrum'da ailesiyle birlikte geçiren Ebru Şancı'nın bu kez bir oğlu olacak.

Çift, bebeklerine Kürşat Fırat ismini vereceğini duyurmuştu.

