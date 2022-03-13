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  4. Ebru Şancı'dan Yıldız Tilbe'ye sert tepki! "Artık ne kullanıyorsanız..."

Ebru Şancı'dan Yıldız Tilbe'ye sert tepki! "Artık ne kullanıyorsanız..."

13.03.2022 06:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Saldıran köpek gruplarına bulundukları bölgenin halkı zehirli et versin, hepsi gebersin!" diye Yıldız Tilbe şoke etti. Tepki çeken Yıldız Tilbe'ye Ebru Şancı sert ifadeler kullandı.

Ebru Şancı'dan Yıldız Tilbe'ye sert tepki! "Artık ne kullanıyorsanız..."

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe "Saldıran köpek gruplarına bulundukları bölgenin halkı zehirli et versin, hepsi gebersin! İnsan parçalamak nedir ya?" sözleriyle kan dondurdu. Yıldız Tilbe'ye sosyal medyada tepki yapıyor.

Yıldız Tilbe'den tepki çekecek çıkış! &quot;Saldırgan köpeklere zehirli et verin, gebersinler&quot;Yıldız Tilbe'den tepki çekecek çıkış! "Saldırgan köpeklere zehirli et verin, gebersinler"

Alapslan Öztürk'ün eski manken eşi Ebru Şancı sert ifadeler kullandı. Evinde köpekleri olan ve sokak hayvanları için de elinden geleni yapmaya çalışan Ebru Şancı Yıldız Tilbe'ye sert ifadeler kullandı.

Ekran Alıntısı

"AYIK OLDUĞUNUZDA..."

Ebur Şancı paylaşımında "Yıldız Hanım artık ne kullanıyorsanız size yaramıyor belli ki yan etkisi çok, değiştirin! Köpekler için yiyip ölsünler dediğiniz madde aynı şey değil. Toplatılsın dediğiniz yerler de 5 yıldızlı otel değil ölüm kampı. Yıllardı kullandığınız şey size zarar vermemiş olabilir fakat hayvanlar için ölüm demektir. Ayık olduğunuzda yazdığınızı tekrar okuyun lütfen..." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Yıldız Tilbe Ebru Şancı
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