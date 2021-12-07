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  4. Ebru Şancı erotik paylaşımlarıyla olay olan çifti paylaştı: Akşam eve çağırsalar...

Ebru Şancı erotik paylaşımlarıyla olay olan çifti paylaştı: Akşam eve çağırsalar...

07.12.2021 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski manken Ebru Şancı sosyal medyada hem kocasıyla ilgili yaptığı paylaşımlarla hem de magazin yorumlarıyla gündeme geliyor. Şancı son olarak Megan Fox ve sevgilisini paylaşıp bakın ne dedi.

Ebru Şancı erotik paylaşımlarıyla olay olan çifti paylaştı: Akşam eve çağırsalar...

Model ve oyuncu Megan Fox ile yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan rapçi Machine Gun Kelly sık sık gündeme geliyor. Kocasından ayrılıp genç aşkıyla yaşamaya başlayan Fox sevgilisiyle yaptığı müstehcen paylaşımlarla da sık sık dikkat çekiyor.

Megan Fox son olarak sevgilisinin cinsiyetsiz oje markasının tanıtımındaydı. İkilinin aynı tarzda giyinmeleri ve aynı ojeyi sürmeleri gündem olmuştu.

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Bu konu gündemdeyken eski model Ebru Şancı da konuya dair sessiz kalmadı. 015 yılında futbolcu Alpaslan Öztürk ile evlenen ve son dönemde yorumcu olarak ekranda boy gösteren şancı ünlü çiftin fotoğraflarını paylaştı.

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Şancı paylaşımında "Yeminle akşam eve çağırsalar gitmem adam yer bunlar. Yazık ettin kendine bu zarganayla" yorumunda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Megan Fox Ebru Şancı
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