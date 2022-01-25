Ebru Şancı evine gitmeye çalışırken karda kaldı! "Bütün arabalar kaldı yolda"

İstanbul kar altında kalınca yollarda olanlar zor anlar yaşadı. Bu isimlerden biri de Ebru Şancı oldu. Eski model Ebru Şancı yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Belini inceltmek için uyarılara uymayıp evden çıkan ünlü isim dönüş yolunda mahsur kaldı.

Ebru Şancı önce aracının içinden ardından da karlı yollarda yürürken video çekti. Şancı videosunda "İnanılır gibi değil. Bütün arabalar kaldı yolda. Onlar gidemeyince ben de kaldım. Yokuştan çıktım. Allah razı olsun. Bir sürü genç çocuk vardı arabayı yokuştan ittiler, siz gidin ben yürüyeceğim dedim" yorumunda bulundu.

Evine varan Şancı daha sonra ise "Harbi b.k vardı iki gram inceleceğim diye 3 kilo verdim. Arabayı ittiler de geldim" dedi.

