Ebru Şancı kocası Alpaslan Öztürk'e attığı mesajları paylaştı! UEFA Avrupa Ligi rakiplerini tahmin etti

UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalma başarısı gösteren Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu. Fenerbahçe, D Grubu'nda Olympiakos, Eintracht Frankfurt ve Antwerb ile eşleşti. Galatasaray ise E Grubu'nda Lazio, Lokomotiv Moskova ve Marsilya ile eşleşti.

Galatasaray'ın başarılı oyuncusu Alpaslan Öztürk ve eşi Ebru Şancı kura öncesi yazışmasıyla sosyal medyaya damga vurdu. Eski manken Şancı eşiyle sık sık paylaşım yapmasıyla biliniyor.

Şancı son olarak kuradaki tahminlerini kocasına mesaj attı. Mesajları sosyal medyadan paylaşan Şancı "2 tane bildim" dedi.



