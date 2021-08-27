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  4. Ebru Şancı kocası Alpaslan Öztürk'e attığı mesajları paylaştı! UEFA Avrupa Ligi rakiplerini tahmin etti

Ebru Şancı kocası Alpaslan Öztürk'e attığı mesajları paylaştı! UEFA Avrupa Ligi rakiplerini tahmin etti

27.08.2021 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray’ın Göztepe'den transfer ettiği Alpaslan Öztürk ve eşi Ebru Şancı zaman zaman yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray kurası öncesi konuşan çiftin mesajları dikkat çekti.

Ebru Şancı kocası Alpaslan Öztürk'e attığı mesajları paylaştı! UEFA Avrupa Ligi rakiplerini tahmin etti

UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalma başarısı gösteren Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu. Fenerbahçe, D Grubu'nda Olympiakos, Eintracht Frankfurt ve Antwerb ile eşleşti. Galatasaray ise E Grubu'nda Lazio, Lokomotiv Moskova ve Marsilya ile eşleşti.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli olduGalatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu

Galatasaray'ın başarılı oyuncusu Alpaslan Öztürk ve eşi Ebru Şancı kura öncesi yazışmasıyla sosyal medyaya damga vurdu. Eski manken Şancı eşiyle sık sık paylaşım yapmasıyla biliniyor.

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Şancı son olarak kuradaki tahminlerini kocasına mesaj attı. Mesajları sosyal medyadan paylaşan Şancı "2 tane bildim" dedi.


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Alpaslan Öztürk Ebru Şancı
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