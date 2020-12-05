Ebru Şancı market ve fırının talan edilmesine isyan etti

Koronavirüs vaka sayılarındaki artış nedeniyle uygulamaya konulan yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı 4 Aralık 2020 Cuma günü saat 21.00’de başladı ve 7 Aralık 2020 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sürecek. Haftasonu belirli saatlerde market ve fırınların açık olmadığını bilmeyen vatandaşlar, dün akşam buralara akın etti.

Üç çocuk annesi Ebru Şancı da yasak öncesi market ve fırına uğramak istedi ancak görüğü manzara karşısında şaşkına döndü.

Market ve fırınların yağmalandığını gören eski manken bu duruma sosyal medya hesabından isyan etti.

