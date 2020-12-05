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  4. Ebru Şancı market ve fırının talan edilmesine isyan etti

Ebru Şancı market ve fırının talan edilmesine isyan etti

05.12.2020 14:55 | Son Güncelleme:
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Yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen manken Ebru Şancı, dün akşam, koronavirüsle mücadele kapsamında uygulamaya başlanan hafta sonu sokağa çıkma yasağı öncesi market ve fırınların talan edilmesine isyan etti.

Koronavirüs vaka sayılarındaki artış nedeniyle uygulamaya konulan yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı 4 Aralık 2020 Cuma günü saat 21.00’de başladı ve 7 Aralık 2020 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sürecek. Haftasonu belirli saatlerde market ve fırınların açık olmadığını bilmeyen vatandaşlar, dün akşam buralara akın etti.

Bugün marketler açık mı? Hafta sonu 5-6 Aralık sokağa çıkma yasağında marketler açık mı? Bugün marketler kaçta açılıp kaçta kapanacak? Markete gitmek serbest mi?Bugün marketler açık mı? Hafta sonu 5-6 Aralık sokağa çıkma yasağında marketler açık mı? Bugün marketler kaçta açılıp kaçta kapanacak? Markete gitmek serbest mi?

Üç çocuk annesi Ebru Şancı da yasak öncesi market ve fırına uğramak istedi ancak görüğü manzara karşısında şaşkına döndü.

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Market ve fırınların yağmalandığını gören eski manken bu duruma sosyal medya hesabından isyan etti.

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