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Ebru Şancı'nın eşi Alpaslan Öztürk kimdir? Alpaslan Öztürk ve eşi arasında kaç yaş var, Ebru Şancı kocasından kaç yaş büyük?

16.06.2022 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ebru Şancı'nın eşi Alpaslan Öztürk, eski modelin 2. Sayfa magazin programında Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'e yaptığı açıklamalar sonrası merak edildi. Birçok kişi internette Alpaslan Öztürk ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Eski model kocasının para karşılığı kadınlarla yemek yiyebileceğini belirtip "paranın yüzü sıcaktır" ifadesini kullandı. Peki Ebru Şancı'nın eşi Alpaslan Öztürk kimdir? İşte ünlü futbolcunun hayatı, biyografisi ve 'Alpaslan Öztürk ve Ebru Şancı arasındaki yaş farkı...

Ebru Şancı'nın eşi Alpaslan Öztürk kimdir? Alpaslan Öztürk ve eşi arasında kaç yaş var, Ebru Şancı kocasından kaç yaş büyük?

Ebru Şancı'nın eşi Alpaslan Öztürk, canlı olarak yayınlanan 2. Sayfa magazin programında Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in sorularını yanıtlayan eski modelin yaptığı açıklamalar sonrası merak konusu oldu. Peki Ebru Şancı'nın eşi Alpaslan Öztürk kimdir? Ebru Şancı kocasından kaç yaş büyük? İşte Alpaslan Öztürk'ün hayatı ve biyografisi...

Ebru Şancı'nın eşi Alpaslan Öztürk kimdir?

EBRU ŞANCI'NIN EŞİ ALPASLAN ÖZTÜRK KİMDİR?

Alpaslan Öztürk 16 Temmuz 1993 yılında Belçika, Anvers'ta dünyaya geldi.

Alpaslan Öztürk, Süper Lig takımlarından Galatasaray'da oynamaktadır.

İşte Alpaslan Öztürk'ün forma giydiği takımlar:

Altyapı kariyeri:

Berchem Sport
200?-2009 Beerschot AC
2009-2011 Birmingham City

Profesyonel kariyeri:

2011 Birmingham City
2011-2013 Beerschot
2013-2016 Standard Liège
2014-2015 → Kasımpaşa (kiralık)
2015-2016 → Eskişehirspor (kiralık)
2017-2018 Elazığspor
2018-2021 Göztepe
2021- Galatasaray

Milli Takım kariyeri:

2010 Türkiye U-18
2010-2011 Belçika U-18
2011-2012 Belçika U-19
2012-2013 Belçika U-21
2013-2014 Türkiye U-20
2013-2014 Türkiye U-21
2014 Türkiye Türkiye A2
2021- Türkiye

ALPASLAN ÖZTÜRK İLE EBRU ŞANCI ARASINDA KAÇ YAŞ FARK VAR?

Alpaslan Öztürk ile Ebru Şancı arasında 10 yaş fark var. Eski model geçmişte yaptığı bir açıklamada "Ben Türkiye Güzeli olduğumda Alpaslan daha 10 yaşında geziyordu" ifadesini kullanmıştı.

Ebru Şancı Öztürk kimdir? 2. Sayfa konuğu Şancı Öztürk nereli ve kaç yaşında? Ebru Şancı'nın eşi Alpaslan Öztürk kimdir?Ebru Şancı Öztürk kimdir? 2. Sayfa konuğu Şancı Öztürk nereli ve kaç yaşında?


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Alpaslan Öztürk Ebru Şancı
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