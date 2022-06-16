Ebru Şancı'nın eşi Alpaslan Öztürk kimdir? Alpaslan Öztürk ve eşi arasında kaç yaş var, Ebru Şancı kocasından kaç yaş büyük?

Ebru Şancı'nın eşi Alpaslan Öztürk, canlı olarak yayınlanan 2. Sayfa magazin programında Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in sorularını yanıtlayan eski modelin yaptığı açıklamalar sonrası merak konusu oldu. Peki Ebru Şancı'nın eşi Alpaslan Öztürk kimdir? Ebru Şancı kocasından kaç yaş büyük? İşte Alpaslan Öztürk'ün hayatı ve biyografisi...
Alpaslan Öztürk 16 Temmuz 1993 yılında Belçika, Anvers'ta dünyaya geldi.
Alpaslan Öztürk, Süper Lig takımlarından Galatasaray'da oynamaktadır.
İşte Alpaslan Öztürk'ün forma giydiği takımlar:
Altyapı kariyeri:
Berchem Sport
200?-2009 Beerschot AC
2009-2011 Birmingham City
Profesyonel kariyeri:
2011 Birmingham City
2011-2013 Beerschot
2013-2016 Standard Liège
2014-2015 → Kasımpaşa (kiralık)
2015-2016 → Eskişehirspor (kiralık)
2017-2018 Elazığspor
2018-2021 Göztepe
2021- Galatasaray
Milli Takım kariyeri:
2010 Türkiye U-18
2010-2011 Belçika U-18
2011-2012 Belçika U-19
2012-2013 Belçika U-21
2013-2014 Türkiye U-20
2013-2014 Türkiye U-21
2014 Türkiye Türkiye A2
2021- Türkiye
Alpaslan Öztürk ile Ebru Şancı arasında 10 yaş fark var. Eski model geçmişte yaptığı bir açıklamada "Ben Türkiye Güzeli olduğumda Alpaslan daha 10 yaşında geziyordu" ifadesini kullanmıştı.
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