Ebru Şancı'nın futbolcu eşi Alpaslan Öztürk: Evde Mickey Mouse gibiyim!

Ebru Şancı, 2014’te aşk yaşamaya başladığı futbolcu Alpaslan Öztürk ile Eylül 2015’te Belçika’da evlenmişti. Ekim 2016’da da ikizleri Mila ve Ceylin’i dünyaya getirmişti. Oğluna 6 aylık hamile olan ve karantina günlerini ailesi ile Bodrum’da geçiren eski manken, çok kızdığı eşini sandalyeye bantlayıp bağladı, cep telefonu ile ilgilenmesini de yasakladı.

Ebru Şancı, “Alpaslan, PUGB adlı bir oyunun bağımlısı haline geldi. PUGB kumam gibi. Aile Bakanlığı bu duruma bir an önce el atmalı. Adam sadece yemek ve tuvalet için yerinden kalkıyor, yetti artık. Bu oyun yasaklanmalı” dedi.

Bu paylaşımın olay olmasının ardından Alpaslan Öztürk ile ilgili paylaşımların arkası kesilmedi.

Burak Altındağ o anları paylaşınca Öztürk şu yanıtı verdi: "Dışarıda kingkong evde mickey mouse reis..."