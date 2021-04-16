Ebru Şancı paylaştı; kocasının yanıtı olay oldu

Eski manken ve oyuncu Ebru Şancı, Göztepe'de forma giyen eşi Alpaslan Öztürk'le mutlu bir evlilik sürdürüyor. Son olarak çocuklarıyla bir fotoğraf paylaşan Şancı yazdığı notla olay oldu.

Şancı paylaşımına "Hayat ne getirir bilemeyiz zor günleri karı koca sırt sırta verip geçirdik... Annem bana hep kol kırılır yen içinde kalır kimse bilmesin derdini der öylede oldu. OynamadıĞın dönemde 3 ay boyunca sabah 5'te balığa gittin be; tutamadın ama olsun" yazdı.

Bu nota yorum ve beğeni yağarken Öztürk ise buna yanıt olarak "En büyük balığı yakalamışım zaten" dedi.

