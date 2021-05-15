Ebru Şancı şans diledi kocası Alparslan Öztürk golü buldu

Eski manken Ebru Şancı, 2015 yılında futbolcu Alparslan Öztürk ile hayatını birleştirdi. İkili sık sık sosyal medya hesaplarından dikkat çeken paylaşımlar yapmakta. Alparslan Öztürk, Göztepe formasıyla bu akşam şampiyonun belli olacağı maçlardan biri olan Beşiktaş karşısında sahada ilk 11’de oynuyor.

EBRU ŞANCI KOCASINA ŞANS DİLEDİ

Ebru Şancı, Göztepe forması giyen eşi Alparslan Öztürk’e sosyal medya hesabından şans diledi.

Ebru Şancı’nın paylaşımı sonrasında, Alparslan Öztürk, 24. dakikada Beşiktaş’a karşı beraberlik golünü atan isim oldu.

