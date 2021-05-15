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  4. Ebru Şancı şans diledi kocası Alparslan Öztürk golü buldu

Ebru Şancı şans diledi kocası Alparslan Öztürk golü buldu

15.05.2021 21:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski manken Ebru Şancı Süper Lig takımlarından Göztepe'de forma giyen futbolcu kocası Alparslan Öztürk’e Instagram hesabından şans diledi. Alparslan Öztürk, Beşiktaş karşısında golü buldu.

Ebru Şancı şans diledi kocası Alparslan Öztürk golü buldu

Eski manken Ebru Şancı, 2015 yılında futbolcu Alparslan Öztürk ile hayatını birleştirdi. İkili sık sık sosyal medya hesaplarından dikkat çeken paylaşımlar yapmakta. Alparslan Öztürk, Göztepe formasıyla bu akşam şampiyonun belli olacağı maçlardan biri olan Beşiktaş karşısında sahada ilk 11’de oynuyor.

EBRU ŞANCI KOCASINA ŞANS DİLEDİ

Ebru Şancı, Göztepe forması giyen eşi Alparslan Öztürk’e sosyal medya hesabından şans diledi.

Ekran Alıntısı

Ebru Şancı’nın paylaşımı sonrasında, Alparslan Öztürk, 24. dakikada Beşiktaş’a karşı beraberlik golünü atan isim oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
ebru şancının başka fotoğraf yokmu.baslik olarak bunu koydunuz? hep ayni.resim acaba evinizde de portresi mi duruyo

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