Ebru Şancı üçüncü kez anne oldu!

Futbolcu eşi Alpaslan Öztürk'ten üçüncü çocuğunu kucağına almak için gün sayan Ebru Şancı'dan müjdeli haber geldi. Bugün 37 yaşına basan Ebru Şancı, doğum gününde bebeği Kürşad Fırat'ı dünyaya getirdi.
Şancı, sosyal medya hesabından doğumdan sonra oğlu ile çekilen fotoğrafını "En güzel doğum günü hediyesi. Hoş geldin oğlum" notuyla paylaştı. Şancı, anne-oğul pozuyla takipçilerinden yoğun ilgi gördü.
Öte yandan 2015 yılında futbolcu Alpaslan Öztürk ile evlenen Ebru Şancı, 2016'da ikiz kızları Mila ve Ceylin'i kucağına almıştı.
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