MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ebru Şancı üçüncü kez anne oldu!

Ebru Şancı üçüncü kez anne oldu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2020 16:40 | Son Güncelleme

Ebru Şancı-Alpaslan Öztürk çifti, üçüncü çocuklarını kucaklarına aldı. Doğum gününde oğlu Kürşad Fırat'ı dünyaya getiren Şancı, anne-oğul pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Ebru Şancı üçüncü kez anne oldu!

Futbolcu eşi Alpaslan Öztürk'ten üçüncü çocuğunu kucağına almak için gün sayan Ebru Şancı'dan müjdeli haber geldi. Bugün 37 yaşına basan Ebru Şancı, doğum gününde bebeği Kürşad Fırat'ı dünyaya getirdi.

2789195_48c92ca143d25b796f9956fbf2bacc0f_640x640

"HOŞ GELDİN OĞLUM"

Şancı, sosyal medya hesabından doğumdan sonra oğlu ile çekilen fotoğrafını "En güzel doğum günü hediyesi. Hoş geldin oğlum" notuyla paylaştı. Şancı, anne-oğul pozuyla takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

2789195_a19331c762174b031e78ac9509332914_640x640

Öte yandan 2015 yılında futbolcu Alpaslan Öztürk ile evlenen Ebru Şancı, 2016'da ikiz kızları Mila ve Ceylin'i kucağına almıştı.

2789195_f805d39b888bfab9e0c234bbad3501c3_640x640

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Esenyurt'ta yanlış anlaşılmaya esnaftan tekme tokat dayakEsenyurt'ta yanlış anlaşılmaya esnaftan tekme tokat dayak
Survivor Berkan'ın yeni imajı tam not aldıSurvivor Berkan'ın yeni imajı tam not aldı
Eski yarışmacı yarışmaya dahil oldu! Eski yarışmacı yarışmaya dahil oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Tartışan baba ve oğlu 15 dakika arayla intihar etti
Tartışan baba ve oğlu 15 dakika arayla intihar etti
Asker eğlencesi kan gölüne döndü: Çok sayıda yaralı var
Asker eğlencesi kan gölüne döndü: Çok sayıda yaralı var
MasterChef'ten elenen isim belli oldu!
MasterChef'ten elenen isim belli oldu!
Fenerbahçe'yi reddetmişti Galatasaray alıyor!
Fenerbahçe'yi reddetmişti Galatasaray alıyor!
Ünlü oyuncunun mutlu günü!
Ünlü oyuncunun mutlu günü!
Ünlü oyuncu Demet Evgar'ın acı günü
Ünlü oyuncu Demet Evgar'ın acı günü
İlginizi Çekebilir
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Bomba Survivor All Star açıklaması! 'Bu sene...'
Bomba Survivor All Star açıklaması! 'Bu sene...'
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Çıplak sahneleri itirafı! 'Sevişme sahnesi çekmek...'
Çıplak sahneleri itirafı! 'Sevişme sahnesi çekmek...'
Mahkemenin kararına isyan etti! 'Şaka gibi...'
Mahkemenin kararına isyan etti! 'Şaka gibi...'
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gizem Özdilli'nin zor anları
Gizem Özdilli'nin zor anları
Survivor Mert Öcal’dan şaşırtan pandemi yorumu! ‘Üst aklın projesi...’
Survivor Mert Öcal’dan şaşırtan pandemi yorumu! ‘Üst aklın projesi...’
Survivor Berkan Karabulut’un yeni imajında sevgilisinin parmağı çıktı
Survivor Berkan'ın yeni imajı tam not aldı
Usta oyuncu Mehtap Anıl, hayatını kaybetti
Usta oyuncu Mehtap Anıl, hayatını kaybetti
Survivor Taner Tolga Tarlacı dayak yediğini söyleyince Yasin Obuz barıştı!
Survivor Taner Tolga Tarlacı dayak yediğini söyleyince Yasin Obuz barıştı!
Gonca Vuslateri’nden Armağan Çağlayan’a samimi itiraf! ‘Ailevi sorunların...’
Gonca Vuslateri: “Hiç beklenmeyecek şiddet performansı...”
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.