Ebru Şimşek: Adnan Oktar birçok kediciğini bana benzetmeye çalışmış

Türkiye günlerdir Adnan Oktar ile 'Kedicikleri'ne yapılan operasyonu konuşuyor. Öte yandan örgütün bugüne kadar mağdur ettiği isimler de merak ediliyor. O isimlerin başında eski manken Ebru Şimşek geliyor.

Şimşek sessizliğini bozdu ve Posta'ya açıklamalar yaptı. Alev Gürsoy'a konuşan Şimşek "Aslında 19 yıl deniyor ama benim mücadelem 25 yıl önce başladı. Henüz 18 yaşındaydım. Arkamda hiçbir güç olmadan, sadece ailemin desteğiyle Adnan Oktar güruhuyla mücadele ettim. 25 yıl önce ne söylediysem, bugün hepsi doğrulandı. En güzel yıllarım mahkeme salonlarında geçti avukat ordusu ile birlikte. Kullandığım her sözcük büyüteçle tarandı ve başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin çeşitli illerinde sürekli mahkemeler açıldı. Suç isnat edilmeye çalışıldı" dedi.

İşte o söyleşiden satır başları:

"Biliyorum o günlere dönüp daha da üzülüyorsunuz ama sormadan edemeyeceğim. Adnan Oktar size neden bu kadar takmış, derdi neydi?

Bunu söylerken hicap duyuyorum. Bana, “Seni televizyonda ve gazetede gördüm. Çok beğendim, pijamanı al gel, benimle burada yaşa. Altına jaguar çekeceğim, Versace’den aşağı giyinmeyeceksin, seni baştacı edeceğim” demişti. Ben kabul etmeyince hırsından gözü dönmüştü. Aldığım duyuma göre çok isteyip de elde edemediği tek kadın benim ve yine aldığım duyuma göre birçok kediciğini zaman içinde bana benzetmeye çalışmış.