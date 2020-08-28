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Ebru Timtik kimdir, nereli? Avukat Ebru Timtik neden tutuklanmıştı? Ebru Timtik ölüm orucuna neden başladı, suçu neydi?

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2020 07:16 | Son Güncelleme

12 Eylül 2018 tarihinden bu yana cezaevinde olan Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi Avukat Ebru Timtik "adil yargılanma" nedeniyle girdiği ölüm orucunda hayatını kaybetti. Birlikte ölüm orucuna başladığı Aytaç Ünsal ve Ebru Timtik'in durumları ağırlaştığı için tahliye çağrıları yapılıyordu. Peki Ebru Timtik kimdir, nereli? İşte Ebru Timtik'in cevzaevine girme nedeni!

Ebru Timtik kimdir, nereli? Avukat Ebru Timtik neden tutuklanmıştı? Ebru Timtik ölüm orucuna neden başladı, suçu neydi?

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi olan Avukat Ebru Timtik 12 Eylül 2018 tarihinden bu yana terör örgütü üyeliği suçlaması ile cezaevinde bulunuyordu. Ölümüyle birlikte Ebru Timtik kimdir, Ebru Timtik'in suçu nedir araştırılmaya başlandı. Yaklaşık 8 aydır ölüm orucunda olan Ebru Timtik dün akşam saatlerinde, ölüm orucunun 238. gününde hayatını kaybetti. Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi avukatlar; Selçuk Kozağaçlı, Ayşegül Çağatay, Aycan Çiçek ve Engin Gökoğlu ile birlikte ölüm orucuna başlamıştı. Diğer avukatlar ölüm orucuna 10 Mart 2020 tarihinde ara vermişti. Avukat Ebru Timtik ise devam etmişti. Peki Avukat Ebru Timtik kimdir, nerelidir?

AVUKAT EBRU TİMTİK KİMDİR?

Ölüm orucunun 278. gününde hayatını kaybeden Ebru Timtik kim olduğu araştırılıyor. 3 Şubat tarihinde Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi avukatlar; Selçuk Kozağaçlı, Ayşegül Çağatay, Aycan Çiçek, Aytaç Ünsal ve Engin Gökoğlu ile açlık grevine başlayan Ebru Timtik, 10 Mart'ta diğer avukatlar gibi açlık grevine ara vermemiş, Aytaç Ünsal ile birlikte açlık grevini ölüm orucuna çevirerek devam etmişti.

ebru timtik..

EBRU TİMTİK VE AYTAÇ ÜNSAL'IN ÖLÜM ORUCU SÜRECİ

Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal için Adli Tıp Kurumu, cezaevinde kalamaz raporu vermişti. Sağlık durumları kötüye gidince tahliye talep edilmiş ve talepleri geri çevrilmişti. 30 Temmuz’da hastaneye sevk edildi. Ebru Timtik, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, Aytaç Ünsal da Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülmüştü.

EBRU TİMTİK'İN SUÇU NEYDİ?

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi olan Ebru Timtik, İstanbul Barosu'na bağlı çalışan bir avukattır. Diğer 17 avukat arkadaşlarıyla birlikte "terör örgütü yöneticiliği ve üyeliği" suçlamalarıyla tutuklanmış, Timtik, DHKP-C üyeliği suçlamasıyla cezaevine gönderilmişti. İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 20 Mart 2019'da görülen duruşmada mahkemenin gerekçesiyle "yakalanan örgüt mensuplarına örgüt talimatlarını ilettiği, örgütle arasındaki irtibatı sağladığı, kuryelik yaptığı" suçlamaları yapılmıştı. Aytaç Ünsal ve Ebru Timtik bu suçlamalarla cezaevine gönderilmişti. Aytaç Ünsal'a 10 yıl 6 ay hapis cezası verilirken, Ebru Timtik ise 13 6 ay ceza almıştı.

3 Şubat'ta diğer avukat arkadaşlarıyla başladığı açlık grevini 10 Mart'tan sonra diğer arkadaşlarının ara vermesine rağmen Ebru Timtik ara vermemiş, Aytaç Ünsal ile birlikte ölüm orucuna başlamışlardı. Timtik, 238. gününde Bakırköy Sadi Konuk Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Ebru Timtik'in cenazesi otopsi yapıldıktan sonra Gaze Cemevi'nde kılınan cenaze namazının ardından Gazi Mahallesi'nde bulunan mezarlığa, annesinin yanına defnedilecek.

ebru timtik....

EBRU TİMTİK'İN ÖLÜMÜNE SİYASETÇİ, SANATÇI VE AVUKATLARDAN TEPKİ

Avukat Ebru Timtik'in ölüm orucunda yaşamını yitirmesinin ardından sosyal medyada bazı sanatçı, siyasetçi ve meslektaşlarından tepki geldi. İşte o tepkiler...
Zülfü Livaneli: "Ebru’nun göz göre göre ölümü bu ülkede insanlığın, adaletin, vicdanın ölümüdür."

21.dönem İstanbul Milletvekili ve Anavatan Partisi eski Genel Başkanı Nesrin Nas: "Çok üzgünüm çok. Oysa sadece adil yargılanmak istiyordu. Yurttaşlarının adil yargılanma hak talebine kulaklarını tıkayan bir devlet bir çoğunluk...Nereye koşuyoruz?"

Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan: “Aylardır süren adil yargılanma çığlığını duymadılar. Kulaklarını kapatıp başlarını öte tarafa çevirenler, adaleti de vicdanı da katlettiler.”

Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan: “Bu bir yargı cinayetidir! Gerçeğin ilmiği hep boynunuzda olsun, vicdanınız gün yüzü görmesin cübbeli katiller!”

Bursa Barosu Başkanı Gürkan Altun: “Ebru Timtik yaşama tutunamamış, göçmüş bu yaşamdan. Adalet Ebru için geç kaldın! Aytaç Ünsal için ses ver bari ne olur?”

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz: “Adil yargılanma talebiyle 238 gündür ölüm orucunda olan Av. Ebru Timtik’in hayatını kaybetmesinin üzüntüsü içerisindeyiz. ‘Adalet neden gerekli?’ Sorusunun yanıtına bir kez daha, ‘Çünkü Adalet Yaşatır. Adaletsizlik öldürür’ diyoruz.Hukuk camiamıza ve ailesine başsağlığı dilerim.”

Kocaeli Barosu Başkanı Bahar Candemir: “Talebi sadece adil yargılanmak idi. Tahliye olmayı Tedavi olmayı Artık görmekten bıktığı duvarlardan kurtularak Yeşilliklere koşmayı istediğini söylemişti Ama olmadı. Ebru Timtik tutuklu halde, bir hastane odasında ve görmekten bıktığı duvarların arasında hayatını kaybetti.”

Amasya Barosu Başkanı Melik Derindere: “Önce ilk celse tahliye oldu, gün yüzü göremeden tekrar tutuklandı. Adil yargılanma ve adalet diyerek gitti. Biz sadece tweet atabildik.”

Ordu Barosu Başkanı Haluk Murat Poyraz: “Çok üzgünüm. Meslektaşımız Av. Ebru Timtik’i, bir insanı, bir canı yaşatamadık.


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