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"Ebru Türel'in ses kaydı iddiası"na ilişkin iddianame kabul edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2019 17:07 | Son Güncelleme

Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in eşine ait olduğu öne sürülen ses kaydına ilişkin, aralarında Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlunun da bulunduğu 6 kişi hakkında dava açıldı - İddianamede, sanıkların, "müştekinin rızası dışında hukuksuz kaydedilen, aleni olmayan konuşmaları, üzerinde oynama yapmak suretiyle iştirak halinde yayma" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor

Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in eşi Ebru Türel'e ait olduğu iddia edilen ses kaydına ilişkin, aralarında Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlunun da bulunduğu 6 kişi hakkında dava açıldı.

Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in de aralarında olduğu 6 sanık hakkında "müştekinin rızası dışında hukuksuz kaydedilen, aleni olmayan konuşmaları üzerinde oynama yapmak suretiyle iştirak halinde yayma" suçundan hazırlanan iddianame, 10. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, Ebru Türel'in, 31 Mart 2019 yerel seçimleri öncesi her türlü siyaset etiğinden uzak, tamamen kirli siyaset amacı güdülerek, kimliği meçhul kişi ya da kişilerce 29 Mart 2019'da sosyal medya ve internet siteleri aracılığıyla kendi resmi ve ismi kullanılarak montajlanan sahte ses kayıtlarının yayımlanmasıyla ilgili şikayette bulunduğu kaydedildi.

Türel'in, Menderes Türel Seçim Koordinasyon Merkezi'nde AK Parti gönüllüleriyle yaptığı toplantıya 60 kişinin katıldığını, toplantıda basın yayın kuruluşu veya kendilerine ait görüntü ve ses kaydının bulunmadığını söylediği belirtilen iddianamede, "Toplantıdan üç gün sonra aile dostları Şefik Öz'ün Türel'e görüşmek istediğini söylemesi üzerine Türel, Öz'ü aradı. Bunun üzerine Öz, Ebru Türel'e, 'Muhittin Böcek'in oğlu bugün benim ofisime geldi, elindeki telefonda senin ses kayıtlarının bir bölümünü bana dinletti, elimizde Ebru ablanın ses kayıtları var, eğer seçimde sertleşirlerse biz de bunu kullanacağız.' dedi." ifadeleri kullanıldı.

İddianamede, Türel'in 29 Mart 2019'da partililerin ses kaydının yayımlandığını söylemesi üzerine olaydan haberdar olduğu, konuşmasının 1 dakika 45 saniyelik kısmının cımbızlanarak montajlama yöntemiyle bir araya getirildiği anlatıldı.

Türel'in ses kaydının kısa zamanda sosyal medyada paylaşılmasını sağlayan kişi ve bu olayı gerçekleştirdikleri gerekçesiyle Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek'ten şikayetçi olduğu kaydedildi.

Sanık Niyazi Ateş'in aleni olmayan parti toplantısına katıldığı, ses kaydı alarak babası sanık Maksut Ateş'e verdiği öne sürülen iddianamede, Maksut Ateş'in de ses kaydını Mustafa Gökhan Böcek ve Cemil Böcek'e vererek, üzerinde oynama yapıldığı ve internetten paylaşılmasının sağlandığı bildirildi.

İddianamede Niyazi ve babası Maksut Ateş, Cemil ve Mustafa Gökhan Böcek, İbrahim Doğukan Demirkaya ve Batıkan Gül hakkında "müştekinin rızası dışında hukuksuz kaydedilen, aleni olmayan konuşmaları üzerinde oynama yapmak suretiyle iştirak halinde yayma" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Ebru Türel'e ait olduğu iddia edilen ses kaydı, seçimlerden önce sosyal medyada yayımlanmış, Menderes Türel, ses kaydına ilişkin, "Klasik FETÖ taktikleri. FETÖ'cü hesaplardan montaj kasetlerle yayılıyor." açıklamasında bulunmuştu.

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