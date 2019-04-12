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Ebru Türel’in ses kaydı iddiasında gözaltı sayısı 8’e yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 14:04 | Son Güncelleme

Yerel seçimler öncesi eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in eşi Ebru Türel’e ait olduğu iddia edilen ses kaydının sosyal medyadan yayınlanmasına ilişkin gözaltına alınanların sayısı 8’e yükseldi.Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in eşi Ebru Türel’e ait olduğu iddia edilen ve sosyal medyada yayımlanan ses kaydına ilişkin soruşturma kapsamında "özel hayatın gizliliğini ihlal" ve "kişiye ait verileri gizli kaydetme" suçlamasıyla Y.M, C.Y, C.B, D.D, C.O, B.G ve N.A.’yı gözaltına aldı.

Yerel seçimler öncesi eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in eşi Ebru Türel’e ait olduğu iddia edilen ses kaydının sosyal medyadan yayınlanmasına ilişkin gözaltına alınanların sayısı 8’e yükseldi.
Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in eşi Ebru Türel’e ait olduğu iddia edilen ve sosyal medyada yayımlanan ses kaydına ilişkin soruşturma kapsamında "özel hayatın gizliliğini ihlal" ve "kişiye ait verileri gizli kaydetme" suçlamasıyla Y.M, C.Y, C.B, D.D, C.O, B.G ve N.A.’yı gözaltına aldı. M.A’nın da gözaltına alınmasıyla sayı 8’e yükseldi. Şüphelilerin Antalya Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Menderes Türel, sosyal medyada yayınlanan ve eşi Ebru Türel’e ait olduğu iddia edilen ses kaydıyla ilgili olarak katıldığı bir toplantıda "Bunlar klasik FETÖ taktiği. FETÖ’cü hesaplarından montaj kasetler yayınlıyorlar" açıklamasında bulunmuştu.

CHP’den açıklama
CHP Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul, gözaltıların sebebini tam olarak bilmediklerini ve avukatlarının sabahtan beri konuyu takip ettikleri bilgisini paylaştı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne kimlerin getirildiğini bilmediklerini söyleyen Kumbul "Avukatlarımız şimdi içeriye alındılar. Bize gelen ilk bilgilere göre Ebru Hanım’ın (Türel) seçim öncesi sızan ses kaydı ile ilgili olduğu ve özel hayatın gizliliği ile ilgili bir şikayette bulunulduğudur. Avukatlarımız süreci takip ediyor. Konuyla ilgili detaylı bilgi alınca, geniş bir açıklama yapacağız" dedi.

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