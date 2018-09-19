MAGAZİN

Ebru Yaşar'dan Aleyna Tilki'ye gönderme

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.09.2018 16:39 | Son Güncelleme

Emrah Karaduman'ın yeni albümünde 'En Güzel Yenilgim' şarkısını seslendiren Ebru Yaşar, yeni şarkısının çalıntı olduğu iddia edilen Aleyna Tilki'ye göndermede bulundu

Ebru Yaşar'dan Aleyna Tilki'ye gönderme

Yeni şarkısı ‘En Güzel Yenilgim’ ile dinleyicilerin karşısına çıkan başarılı sanatçı Ebru Yaşar, Aleyna Tilki’nin ‘Dipsiz Kuyu’ şarkısının Bergen’in ‘Yıllar Affetmez’ şarkısından çalıntı olduğuna ilişkin yaşanan tartışmalara dahil oldu.

‘HALK KARŞILIĞINI VERİYOR’

Sorunun muhatabının kendisi olmadığını belirten Yaşar, şöyle dedi: “Ama tek bildiğim şu; benim şarkım çalıntı değil. Beni sevgisi ile bulunduğum noktaya getirenleri kandıramam. ‘En Güzel Yenilgim’in izlenme ve dijital satış rakamlarından çok memnunum. Halk layığı ile yapılan her işin karşılığını veriyor.”

Aleyna Tilki’nin bu açıklamalara yönelik bir cevap verip vermeyeceği merakla bekleniyor.

PARTNERDizi müjdesiDizi müjdesi
Danla Bilic sevgilisi Berat Demir'den ayrıldıDanla Bilic sevgilisi Berat Demir'den ayrıldı
Rabia Tunçbilek'e Selena Gomez benzetmesiRabia Tunçbilek'e Selena Gomez benzetmesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ebru yaşar Aleyna Tilki

En Çok Okunan Haberler

İpler çok gerildi! Bu açıklamalar yenilir yutulur cinsten değil

İpler çok gerildi! Bu açıklamalar yenilir yutulur cinsten değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gaziler Günü'nde önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gaziler Günü'nde önemli açıklamalar

Adnan Oktar operasyonunda flaş karar! Dava düştü

Adnan Oktar operasyonunda flaş karar! Dava düştü

Demet Akalın'dan flaş açıklamalar: Okan Kurt ile konuşmuyorum

Demet Akalın'dan flaş açıklamalar: Okan Kurt ile konuşmuyorum

Son dakika! Ceylan Buğan öldürüldü

Son dakika! Ceylan Buğan öldürüldü

WhatsApp'tan gelen bankalar arası para transferi (EFT) fotoğrafı hayatlarını kabusa çevirdi!

WhatsApp'tan gelen bankalar arası para transferi (EFT) fotoğrafı hayatlarını kabusa çevirdi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Alec Baldwin: Hailey Baldwin ile Justin Bieber gittiler ve evlendiler

Alec Baldwin: Hailey Baldwin ile Justin Bieber gittiler ve evlendiler

Demet Akalın ve Özlem Ada Şahin dedikodulara son verdi

Demet Akalın ve Özlem Ada Şahin dedikodulara son verdi

Danla Bilic sevgilisi Berat Demir'den ayrıldı

Danla Bilic sevgilisi Berat Demir'den ayrıldı

Rabia Tunçbilek'e Selena Gomez benzetmesi

Rabia Tunçbilek'e Selena Gomez benzetmesi

Kemal Sunal'ın ailesi kararlı! Telif hakkı için davaya devam!

Kemal Sunal'ın ailesi kararlı! Telif hakkı için davaya devam!

Ünlü sanatçı Oytun Şanal yoğun bakımda

Ünlü sanatçı Oytun Şanal yoğun bakımda

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.