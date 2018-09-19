Ebru Yaşar'dan Aleyna Tilki'ye gönderme

Yeni şarkısı ‘En Güzel Yenilgim’ ile dinleyicilerin karşısına çıkan başarılı sanatçı Ebru Yaşar, Aleyna Tilki’nin ‘Dipsiz Kuyu’ şarkısının Bergen’in ‘Yıllar Affetmez’ şarkısından çalıntı olduğuna ilişkin yaşanan tartışmalara dahil oldu.

‘HALK KARŞILIĞINI VERİYOR’

Sorunun muhatabının kendisi olmadığını belirten Yaşar, şöyle dedi: “Ama tek bildiğim şu; benim şarkım çalıntı değil. Beni sevgisi ile bulunduğum noktaya getirenleri kandıramam. ‘En Güzel Yenilgim’in izlenme ve dijital satış rakamlarından çok memnunum. Halk layığı ile yapılan her işin karşılığını veriyor.”

Aleyna Tilki’nin bu açıklamalara yönelik bir cevap verip vermeyeceği merakla bekleniyor.

