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Ebru Yaşar'dan evrim gibi değişim! Estetiksiz halini gören tanıyamıyor!

09.04.2023 20:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk pop arabesk müziğinin sevilen isimlerinden Ebru Yaşar, yıllar içindeki değişimiyle sosyal medyanın gündeminde. Ünlü sanatçının eski halini görenler tanımakta zorlandı. Ebru Yaşar, yıllar içerisindeki değişiminin sık sık gündeme gelmesi hakkında daha önce, "Değiştiğim için mutluyum" demişti.

Ebru Yaşar'dan evrim gibi değişim! Estetiksiz halini gören tanıyamıyor!

İş insanı Necat Gülseven ile mutlu bir evlilik sürdüren Ebru Yaşar, sesi kadar güzelliğiyle de dikkat çekmeye devam ediyor. Ünlü şarkıcının eski hallerini görenler ise gözlerine inanamadı. Çok sayıda estetik operasyon geçiren Ebru Yaşar'ı gören "Tepeden tırnağa değişmiş" yorumları yaptı.

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Estetikli haliyle çok konuşulan Ebru Yaşar'ın eski hali görenleri şoke etti. Geçirdiği operasyonlarla çok farklı bir görünüme sahip olan sanatçının doktoru da oldukça merak edildi.

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GÖREN İNANAMIYOR

En çok dinlenen kadın sanatçılar arasında yeri alan Yaşar'ın güzelliği de beğeni topluyor. Ünlü sanatçının estetiksiz hali ise görenleri epey şaşırtıyor.

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Yıllar içinde çok farklı bir görünüme sahip oldu. Yüzünde bir tek gamzesinin değişmemesi ise takipçilerinin gözünden kaçmadı.

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"DEĞİŞMESEYDİM ŞİMDİ YÜZÜME BAKMAZLARDI"

Ebru Yaşar bir dönem İbo Show'a konuk olmuş ve estetiksiz halinin ekrana getirilmesi üzerine, "Değişmeyip yerimde saysaydım o zaman yüzüme bakılmazdı. Değiştiğim için mutluyum" demişti.

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Yaşar, verdiği bir röportajda da, "Eski halimle gündeme gelmek beni rahatsız etmiyor. Hatalarımız, sevaplarımız ve değişimlerimizle göz önünde olmamız çok normal. Kim ne derse desin eski halimi de çok seviyorum. Değişmeyip yerimde saysaydım o zaman yüzüme bakılmazdı. Değiştiğim için mutluyum" ifadelerini kullanmıştı.

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ACILI BABAYA YARDIMIYLA GÜNDEM OLDU

Ünlü şarkıcı Ebru Yaşar, Kahramanmaraş'ta enkazda vefat eden küçük kızı Irmak Leyla'nın elini tuttuğu görüntüsüyle yürekleri dağlayarak simgesi olan Mesut Hançer'e, bir evini hediye etti.

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Ünlü sanatçı Ebru Yaşar ve eşi iş adamı Necat Gülseven, Hançer ailesinin yardımına koşmuştu. Hançer ve ailesi Ankara’ya götürüldü, önce bir otele yerleştirildi. Gülseven çifti daha sonra ise kısa sürede sözlerini tutarak aileye bir ev verdi.

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