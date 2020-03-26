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Ebru Yaşar'ın Instagram'daki canlı yayınında Okan Bayülgen sürprizi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2020 20:28 | Son Güncelleme

Son şarkısı “Kalmam” 2 haftada 7 milyondan fazla dinlenen ünlü sanatçı Ebru Yaşar, instagram’dan canlı yayın yaptı. Ebru Yaşar canlı yayınında Okan Bayülgen ve Bilal Sonses'i de ağırladı.

Ebru Yaşar'ın Instagram'daki canlı yayınında Okan Bayülgen sürprizi

Son şarkısı ‘Kalmam’la iki haftada yaklaşık 7 milyon kez dinlenen Ebru Yaşar, Instagram’dan canlı yayın yaptı. Büyük ilgi gören yayınını, şarkılarla renklendiren Yaşar, “12 gündür evde karantinadayım. Her şerden bir hayır çıkarmamız gerektiğini düşünüyorum. Birbirimize moral vermemiz, destek olmamız lazım. Dünya kendine reset attı. İnşallah bundan sonra insanlar daha bilinçli yaşar” dedi.

Ebru Yaşar, canlı yayınına katılmak isteyen Okan Bayülgen'le yoğun istekten dolayı bir türlü bağlantı kuramayınca çareyi başka bir telefon ile görüntülü aramakta buldu. Bayülgen, ünlü şarkıcıya, “Sırf seninle canlı yayında sohbet etmek için telefonuma Instagram indirdim. Hesabımı ben yönetmiyorum. Sana yüzlerce kez istek gönderdim. Elim ıslaktı, evde ilk kez nohut pilav yaptım ama bir daha Instagram'a girmem" diye konuşurken, espriler havada uçuştu.

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Ebru Yaşar, beğeni toplayan son şarkısı ‘Kalmam’ın söz ve müziğine imza atan Bilal Sonses ile canlı yayında düet yaparak hayranlarına büyük bir sürpriz yaptı.

Yaşar, canlı yayını, “Tüm sağlık çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’dan hayırlı haberler bekliyoruz. Hayat evde güzel. Evde kalın” mesajıyla bitirdi.

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