Ebru Yaşar paraya kıydı! Göğüslerine 14 ayar altından...

Ebru yaşar, Bodrum Antik Tiyatro'da sahne aldı. Ünlü şarkıcı, hem şarkıları hem de elbisesi ile adeta büyüledi.

Fırat Kaplan imzalı mitolojik desenli elbise ile seyircisinin karşısına çıkan Yaşar sahne için paraya da kıydı.

Göğüs kupunda 14 ayar altından 80 adet yaprak bulunan elbise, sosyal medyada da çok konuşuldu.

PAHALI TARZI DİKKAT ÇEKİYOR

Diz kapağını kıran ve ameliyat olmak zorunda kalan Ebru Yaşar, sağlığına kavuşur kavuşmaz sahnelerle buluşmuştu.

Ameliyat sonrası konsere çıkan Yaşar'ın üzerinde bir servet taşıdığı ortaya çıkmıştı.

Ebru Yaşar, Serenay Sarıkaya'nın da marka yüzü olduğu dünyaca ünlü aksesuar markasının 1 milyon TL’lik kolyesini takmıştı.

