MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ebru Yaşar paraya kıydı! Göğüslerine 14 ayar altından...

Ebru Yaşar paraya kıydı! Göğüslerine 14 ayar altından...

11.09.2022 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Ebru Yaşar’ın altından sahne kostümü dikkat çekti. Göğüs kupunda 14 ayar altından 80 adet yaprak bulunan elbisesi ile Bodrum’da sahne alan Ebru Yaşar, tüm dikkatleri üzerine çekti.

Ebru Yaşar paraya kıydı! Göğüslerine 14 ayar altından...

Ebru yaşar, Bodrum Antik Tiyatro'da sahne aldı. Ünlü şarkıcı, hem şarkıları hem de elbisesi ile adeta büyüledi.

Fırat Kaplan imzalı mitolojik desenli elbise ile seyircisinin karşısına çıkan Yaşar sahne için paraya da kıydı.

Göğüs kupunda 14 ayar altından 80 adet yaprak bulunan elbise, sosyal medyada da çok konuşuldu.

ebru-altin_2488

PAHALI TARZI DİKKAT ÇEKİYOR

Diz kapağını kıran ve ameliyat olmak zorunda kalan Ebru Yaşar, sağlığına kavuşur kavuşmaz sahnelerle buluşmuştu.

Ameliyat sonrası konsere çıkan Yaşar'ın üzerinde bir servet taşıdığı ortaya çıkmıştı.

Ebru Yaşar, Serenay Sarıkaya'nın da marka yüzü olduğu dünyaca ünlü aksesuar markasının 1 milyon TL’lik kolyesini takmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kendisinden 40 yaş küçük sevgili!Kendisinden 40 yaş küçük sevgili!
Hamilelik iddiasına kızdı! Bakın ne dediHamilelik iddiasına kızdı! Bakın ne dedi
Dekolte giymediği için eleştiriliyordu! Popstar Özlem tesettüre girdi! "Cemaatten eğitim aldı"Dekolte giymediği için eleştiriliyordu! Popstar Özlem tesettüre girdi! "Cemaatten eğitim aldı"
Anahtar Kelimeler:
Ebru Yaşar sosyal medya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kamudaki sözleşmeli personel için kadro umudu!

Kamudaki sözleşmeli personel için kadro umudu!

4 bin lira indirimi duydular, 12 saat kuyrukta beklediler!

4 bin lira indirimi duydular, 12 saat kuyrukta beklediler!

Son dakika | AK Parti ve MHP, Tunç Soyer'in sözlerine tepki göstermişti! Canlı yayında yanıt verdi: "Osmanlı ile niye meselemiz olsun"

Son dakika | AK Parti ve MHP, Tunç Soyer'in sözlerine tepki göstermişti! Canlı yayında yanıt verdi: "Osmanlı ile niye meselemiz olsun"

Tüm belgeler hazırdı! İşte Eden Hazard gerçeği...

Tüm belgeler hazırdı! İşte Eden Hazard gerçeği...

Ünlü balıkçıda ortalık karıştı! Başında bardak kırılan şahıs silahla ateş etti...

Ünlü balıkçıda ortalık karıştı! Başında bardak kırılan şahıs silahla ateş etti...

İYİ Partili Uğur Poyraz'dan yeni açıklama

İYİ Partili Uğur Poyraz'dan yeni açıklama

İlginizi Çekebilir

20 saniyeden uzun sürüyorsa sıkıntı büyük! Hemen doktora koşun

20 saniyeden uzun sürüyorsa sıkıntı büyük! Hemen doktora koşun

Mucizevi kurtuluş! Gökyüzünden bahçelerinin ortasına düştü

Mucizevi kurtuluş! Gökyüzünden bahçelerinin ortasına düştü

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

“Kocama 3 metres arıyorum! Maaşlarını ben vereceğim”

“Kocama 3 metres arıyorum! Maaşlarını ben vereceğim”

Doğru kararı vermek için kendinize zaman ayırın

Doğru kararı vermek için kendinize zaman ayırın

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.