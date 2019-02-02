HABER

Ebs Bursa 1 Nolu Şubesi yılın ilk divan toplantısını yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2019 16:42 | Son Güncelleme

Eğitim Bir-Sen Bursa 1 No’lu Şubesi, 2019 yılının ilk il divan kurulu toplantısını yaptı.

Ebs Bursa 1 Nolu Şubesi yılın ilk divan toplantısını yaptı

Eğitim Bir-Sen Bursa 1 No’lu Şubesi, 2019 yılının ilk il divan kurulu toplantısını yaptı. Yönetim kurulu üyeleri ve ilçe başkanlarının katıldığı toplantıda sendikal faaliyetlerin yanı sıra önümüzdeki eğitim öğretim dönemine yönelik planlamalar da konuşuldu.
EBS Bursa 1 No’lu Şube Başkanı Ramazan Acar, “Gelir vergisi noktasında ücretlilere yönelik kapsamlı bir yasal düzenlemenin yapılması gerekiyor. Ücretlilerin diğer gelir gruplarına göre farklı matrahla ilişkilendirilmesi noktasında yüzde 27 ve yüzde 35’lik dilimlerde yapılan uygulamanın artık yüzde 15’lik dilimde esaslı bir şekilde gerçekleştirilmesi elzemdir. Finans ve sermaye kesimine destek veren anlayışın kamu görevlileri söz konusu olduğunda gelir vergisi matrahlarındaki artışın düşük yapılarak, kamu görevlilerinin hem daha erken aylarda yüksek orandan vergi ödemesi hem de yıl sonu itibarıyla daha yüksek tutarda gelir vergisi kesintisi üzerinden yaşadığı maaş ve gelir kaybı rakamlarının yükselmesi uygulaması kabul edilemez” dedi.
Acar, “3600 ek gösterge konusunda dört farklı meslek grubu için çalışmalar yürütülüyor. Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen olarak, 3600 ek gösterge konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın verdiği müjdeye ilaveten, bu konuda bir kapsam genişlemesinin elzem olduğunu sendika olarak defalarca deklare ettik. 3600 ek gösterge konusunda, sadece dört farklı meslek grubunu değil, tüm kamu görevlilerini içine alacak, kapsayıcı, eşitleyici ve adaletli bir 3600 ek gösterge çalışmasının bir an önce yapılmasının gerekliliğini bir kez daha hatırlatmayı uygun görüyoruz. Devletin en yüksek makamından kamu görevlilerine verilen sözün yerine getirilmesini bekliyoruz” diye konuştu.
Eğitim kurumlarına yönetici görevlendirmelerine değinen Acar, “2019 yılı Eğitim Kurumları Yönetici Görevlendirilmesine ilişkin duyuru kapsamında, eğitim kurumları yönetici görevlendirme süreci ilan edilerek takvime bağlanmıştı. Ancak bu duyurunun üzerinden daha bir hafta bile geçmeden iptal edilmesi kaotik bir durum ortaya çıkarmıştır. İzaha muhtaç bu ani karar değişikliği, söylem değişse bile eylemlilik hâlinin değişmediği ve değişemeyeceği yönünde bir kaygıyı beraberinde getirmiştir. Bakanlık, böyle bir kararın nedenini kamuoyuyla paylaşmalı ve durdurulan yönetici görevlendirme sürecine ne zaman işlerlik kazandırılacağını netleştirmeli, eğitim çalışanlarının haklı beklentilerini karşılamalıdır. Eğitim yöneticiliğinde kaosa kapı aralanmamalıdır” şeklinde konuştu.
Ramazan Acar, "Acının da sevincin de ırkı, rengi, sınırı ve sınıfı olmaz. Dili, rengi, ülkesi ne olursa olsun kimsesizliğin, yoksulluğun kucağında dünya mazlumlarını kaderine terk edemeyiz. Ümmet coğrafyasında yaşanan mazlumiyetlere bigâne kalamazdık. Bu sebeple Pakistan’da yetimlerle buluştuk ve onların duygularına ortak olduk. “Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var” projesini önemsiyor ve tüm eğitim camiasının destek vereceğini umut ediyoruz" dedi.
Acar, “"Kamuda sözleşmeli personel ve özellikle eğitim sektöründe ücretli öğretmen vb. isimler altında çalıştırılan personelin özlük hakları bakımından dezavantajlı duruma düşmüştür. Söz konusu durum aynı işi yapan ancak farklı haklara ve müktesebata sahip olan çalışanlar arasında iç barışı ve çalışma huzurunu zedelemektedir. Sözleşmeli ve ücretli öğretmen alımları sorunları çözmüyor, sürekli yeni sorunlar üretiyor. Halihazırda sözleşmeli veya ücretli olarak çalışmakta olan öğretmenlerimizin kadro talepleri henüz bir sosyal maliyet oluşmamışken karşılanmalıdır. 20 bin öğretmen alımına ek olarak yeni bir öğretmen alımının daha yapılması, hem atama bekleyen öğretmen adayları hem de eğitime ilişkin reformların kalıcı hâle gelmesi, derslerin boş geçmemesi açısından önemlidir. Ücretli-sözleşmeli gibi uygulamalardan vazgeçilmeli, öğretmenlik kariyer mesleği olmalıdır” şeklinde konuştu.
Öte yandan, başkan yardımcıları sorumluluk alanlarıyla ilgili bilgilendirmeler yaparken, ilçe başkanları da değerlendirmelerde bulundu.

Ebs Bursa 1 Nolu Şubesi yılın ilk divan toplantısını yaptı

PARTNERBirlikte eğlendiler!Birlikte eğlendiler!
İğrenç tecavüz girişimi!! Polis yarı çıplak ormanda yakaladıİğrenç tecavüz girişimi!! Polis yarı çıplak ormanda yakaladı
Lütfi Elvan: Türkiye'yi en ileri ülkeler arasında yapma çalışmalarımıza devam edeceğizLütfi Elvan: Türkiye'yi en ileri ülkeler arasında yapma çalışmalarımıza devam edeceğiz
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Facianın görüntüleri ortaya çıktı!

Facianın görüntüleri ortaya çıktı!

Dilmen'den Tolgay Arslan sözleri

Dilmen'den Tolgay Arslan sözleri

Arka Sokaklar'da duygusal veda!

Arka Sokaklar'da duygusal veda!

Türk tır şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

Türk tır şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

İmamoğlu'nun iddiasına, Selçuk Bayraktar'dan yalanlama

İmamoğlu'nun iddiasına, Selçuk Bayraktar'dan yalanlama

Savaş gemileri korumasında ilerliyor!

Savaş gemileri korumasında ilerliyor!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Muğla'da iğrenç tecavüz girişimi! Polis yarı çıplak ormanda yakaladı

İğrenç tecavüz girişimi! Polis yarı çıplak ormanda yakaladı

Antalya'da bir adam misafir olduğu evin 14 yaşındaki kızını kaçırdı iddiası

Misafir olarak gitti küçük kızı kaçırdı!

Bursa'da nişanlı çifte dehşeti yaşatmışlardı! İğrenç detaylar ortaya çıktı

Nişanlı çifte dehşeti yaşatmışlardı! İğrenç detaylar...

Adana'da deprem! (Son depremler Kandilli Rasathanesi- AFAD)

Adana'da korkutan deprem!

Rauf Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş hayatını kaybetti (Aydın Denktaş kimdir?)

'Yavru Vatan'ın acı günü! Kızı duyurdu

Milli Savunma Bakanı Akar ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar sınırda!

Akar sınırdan duyurdu: Kurtuluşları yok

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.