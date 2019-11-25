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EBSO'dan turuncu farkındalığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 20:41 | Son Güncelleme

EGE Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, toplumsal cinsiyete dayalı şiddeti önleme ve bu konuda farkındalık yaratma amacıyla 25 Kasım- 10 Aralık tarihlerinde başlatılan dünyayı turuncuya boyama etkinlikleriyle ilgili olarak "Kadınlarımızın hak ettiği değeri görmesini sağlamak önce biz erkeklere düşmektedir.

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- EGE Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, toplumsal cinsiyete dayalı şiddeti önleme ve bu konuda farkındalık yaratma amacıyla 25 Kasım- 10 Aralık tarihlerinde başlatılan dünyayı turuncuya boyama etkinlikleriyle ilgili olarak "Kadınlarımızın hak ettiği değeri görmesini sağlamak önce biz erkeklere düşmektedir. İnanın bu işin biteceğini bilsem tüm İzmir'i turuncuya boyarım" dedi.
EBSO yönetim kurulu ve meclis üyeleri, kasım ayı olağan meclis toplantısına, toplumsal cinsiyete dayalı şiddeti önleme ve bu konuda farkındalık yaratma amacıyla düzenlenen turuncu kampanyayı desteklemek için turuncu fular veya mendil takarak katıldı. Birleşmiş Milletler’in, toplumsal cinsiyete dayalı şiddeti önleme ve bu konuda farkındalık yaratma amacıyla 25 Kasım-10 Aralık tarihlerinde başlattığı dünyayı turuncuya boyama kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendiğini ifade eden EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, turuncuya boya platformunun kurucularından İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli'ye gayretlerinden ötürü teşekkürlerini iletti. Kadına fiziken veya psikolojik en ufak darbenin insanlığa, medeniyete, geleceğe ve evlatlara atıldığını kaydeden Yorgancılar, "Şiddete müsaade etmemek, kadınlarımızın hak ettiği değeri görmesini sağlamak önce biz erkeklere düşmektedir. İnanın bu işin biteceğini bilsem tüm İzmir'i turuncuya boyarım" dedi.
DİKİLİ OSB TEŞEKKÜRÜ
Konuşmasında, Ege Bölgesi’nin, tarımsal üretim ve ihracatını ikiye katlayacak Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi’nin (TDİOSB) kuruluş kararını imzalayan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye de teşekkürlerini ve şükranlarını sunan Yorgancılar, ilçe merkezine 7 km, şehir merkezine 110 km uzaklıkta, 180 bin metrekaresi sanayi alanı, 2 milyon metrekaresi sera alanı olmak üzere toplam alanı yaklaşık 3 milyon metrekareyi bulan organize sanayi bölgesinin hayırlı olmasını diledi. 13 Kasım'da Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikalar Kurulu Toplantısı için Ankara'ya davet edildiğini anlatan Ender Yorgancılar şöyle devam etti:
"Toplantıda konuştuğumuz yatırımla ilgili öne çıkan konu başlıklarını sizlerle de paylaşmak istiyorum. OSB’lerde 49 yıllığına arsa tahsisi yapılması, süre sonunda yatırımcıya satın alma imkanının tanınması konusunda görüşler paylaşıldı. OSB’lerde baz fabrika inşaatlarının TOKİ tarafından yapılması, stratejik teknoloji yatırımlarında yatırımcının tedarikçilerle (KOBİ’lerle) birlikte oluşturacağı konsorsiyumun teşvik kapsamına alınması, yatırım döneminde kullanılabilecek nakit benzeri teşvikler sağlanması gündeme getirildi. Kalkınma Bankası'nın uzun vadeli proje finansmanı sağlaması, Sanayide kullanılan enerjideki ilave yüklerin kaldırılması ve KDV'nin yüzde 18'den yüzde 1'e düşürülmesi talepleri dile getirildi. Peşin vergi uygulamasının kaldırılması, yatırım döneminde KDV alınmaması, yatırım indiriminin kullanılması, yatırımlarda özkaynak kullanımının desteklenmesi, yerli makine üretim ve alımında teşvik verilmesi, sosyal sermayenin büyütülmesinin hedeflenmesi ve sanayide imarın 1.5 emsal olması konuşuldu."
'İPEK YOLU YOLCULUĞUNU FIRSATA ÇEVİRMELİYİZ'
Yeni İpek Yolu olarak tarif edilen, Uzak Asya'dan Avrupa'ya demiryolu taşımacılığında ilk yük treni China Railway Express (Çin Demiryolu Ekspresi), Çin'in Şian şehrinden yola çıkıp, Kars üzerinden Türkiye'ye giriş yaparak, Marmaray'ı kullanıp Avrupa'ya geçtiğini anlatan Yorgancılar, "Yolculuğun tamamı 12 günde gerçekleşti. Bu yolculuk, uluslararası ticarette önemli değişimler anlamına gelmektedir. Bu da ülkemizin stratejik konumunu pekiştirirken, ihracatçılarımız için de bir fırsat demektir. Çin'in imalat sanayi büyüklüğü, Asya ülkeleri ile olası etkileşim, dış ticaretimizdeki dengenin sağlanması adına değerlendirilmesi gereken bir girişim. Projenin maliyetine ilişkin belirsizlik olsa da, yolculuğu mutlaka fırsata çevirmeliyiz. Türkiye'nin orta koridor projesi sürecinde, yüksek hızlı bir demiryolu ağı kurması, elini de güçlendirecektir" diye konuştu.
Bir yılı aşkın bir zamandır ülke olarak zor bir sürecin içinden geçildiğini savunan EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, "Küresel ekonomi ve siyasetteki gelişmeler zaman zaman aleyhimize zaman zaman da lehimize gelişmektedir. İpekyolu, lehimize çevirmemiz gerekenlerden biri. Bir diğeri de FED’in faiz indirmesi ile benimsediği genişlemeci para politikası. Bu anlamda, FED ile kazandığımız zamanı da çok iyi değerlendirmeliyiz" diye konuştu.
Yılın sonuna doğru uluslararası kuruluşlardan Türkiye'ye ilişkin olumlu raporlamalar gelmesinin de büyük önem taşıdığını kaydeden Yorgancılar, yurtdışında Türkiye için olumsuz algının devam ettirildiğini öne sürdü. Yorgancılar Türkiye'nin not görünümünü yukarı yönlü revize eden Fitch'in kararının gerekçeleriyle ilgili şunları söyledi:
"Bu karar, ekonomideki yeniden dengelenmeyi yansıtıyor. Ekonomik ilerleme devam ediyor, cari denge fazla verdi, aynı zamanda enflasyon geriledi, TL faiz indirimlerine rağmen değerlendi. Döviz rezervleri arttı. Elverişli küresel finansal koşullar ve ABD'nin yaptırımları kaldırması da etkili oldu. Ve büyüme tahminini 2019 için yüzde 0,3’ten yüzde 0,8’e çıkardı. Kamu borcu ve hane halkı borcunun ekonominin güçlü yanları olduğunu, dış finansman bağımlılığı, yüksek enflasyon, zayıf para politikası ve jeopolitik risklerin de zayıf tarafları oluşturduğunu belirtti. Diğer yandan Moodys de Türkiye ekonomisinin büyüme beklentisini yukarı yönlü revize etti. Raporda, yukarı yönlü revize gerekçesine ilişkin, 'Türkiye’de büyüme ivmesi önceden beklenenden daha hızlı şekilde gerçekleşiyor. Türkiye'de büyüme ivmesinin iyileşmesinde büyüme dostu mali politikalar etkili oldu.' ifadelerine yer verildi. Bundan sonraki eğilim, toparlanma adına da bir sinyal verecektir. Hep beraber izleyip göreceğiz. Zira, piyasanın açılması, ödemelerin zamanında gerçekleşmesi, istihdam yaratacak işlerin olması son derece önemlidir."
ŞİRKETLERDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
EBSO Meclis Başkanı Salih Esen ve Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ile meclis üyesi sanayicilerin ekonomik gündemi değerlendirdiği toplantıda Türkiye Kalite Derneği (Kal-Der) İzmir Şube Başkanı Senem Kılıç da bir konuşma yaptı. Kal-Der'in 1989'da Turgut Özal'ın döviz serbestisi kararı almasının ardından başlayan süreçte kurulduğunu ifade eden Kılıç, şirketlerde henüz verimliliğin konuşulmadığı bir dönemde kurulduklarını dile getirerek çok hızlı şekilde İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve çeşitli illerde teşkilatlanma yapısını tamamladıklarını kaydetti. EBSO'nun da bir Kal- Der üyesi olduğunu anlatan Kılıç, "Dernek olarak şirketlerde kurumsal hafızayı güçlendirmeye çalışıyoruz. Uluslararası faaliyet yaparken rekabetinizi güçlendirecek, kurumsal sürdürülebilirliğini arttıracak çalışmalar yapıyoruz. Şirketlere eğitim desteği veriyoruz. Şirketlerin ortalama yaş ömrü 15 -20 yıl iken sürdürülebilirliğinizin artması amaçlı çalışmalar yapıyoruz" dedi.

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