"Ebu Hanzala" hakim karşısına çıktı

Serpil KIRKESER / İstanbul DHA - 'EBU Hanzala' olarak bilinen Halis Bayancuk, "Silahlı terör örgütü kurma veya yönetmek" iddiasıyla yargılandığı dava kapsamında hakim karşısına çıktı.

Mahkeme heyeti, Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi ile bu mahkemenin dosyası arasında birleştirme uyuşmazlığı çıktığından, bu uyuşmazlığın çözümü için dosyanın Yargıtay 5. Ceza Dairesi'ne gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

BAYANCUK: DOSYALAR BİRLEŞTİRİLSİN

Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuklu sanık Halis Bayancuk ile avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan görülen dava dosyası ile Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen "Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" dava dosyası arasında irtibat bulunduğu gerekçesiyle birleştirme kararı verildiğini hatırlattı. Söz verilen Halis Bayancuk dosyalarının birleştirilmesini talep ettiklerini belirterek, "Uzun süredir hakkımda davalar olmasına rağmen ben adresimi hiç değiştirmedim. Dosyalar birleştirilirse daha ayrıntılı savunma yapacağım" dedi. Söz alan avukatlar da dosyaların birleştirilmesini talep ederek müvekkillerinin tahliyesini istedi.