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"EBU HANZALA" HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 18:39 | Son Güncelleme

    - ONLARCA KİŞİ DESTEK İÇİN ADLİYE ÖNÜNDE TOPLANDI   Serpil KIRKESER / İstanbul DHA - 'EBU Hanzala' olarak bilinen Halis Bayancuk, “Silahlı terör örgütü kurma veya yönetmek" iddiasıyla yargılandığı dava kapsamında hakim karşısına çıktı.

- ONLARCA KİŞİ DESTEK İÇİN ADLİYE ÖNÜNDE TOPLANDI

Serpil KIRKESER / İstanbul DHA - 'EBU Hanzala' olarak bilinen Halis Bayancuk, “Silahlı terör örgütü kurma veya yönetmek" iddiasıyla yargılandığı dava kapsamında hakim karşısına çıktı.

Mahkeme heyeti, Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi ile bu mahkemenin dosyası arasında birleştirme uyuşmazlığı çıktığından, bu uyuşmazlığın çözümü için dosyanın Yargıtay 5. Ceza Dairesi'ne gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

BAYANCUK: DOSYALAR BİRLEŞTİRİLSİN

Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuklu sanık Halis Bayancuk ile avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde “Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan görülen dava dosyası ile Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen “Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" dava dosyası arasında irtibat bulunduğu gerekçesiyle birleştirme kararı verildiğini hatırlattı. Söz verilen Halis Bayancuk dosyalarının birleştirilmesini talep ettiklerini belirterek, “Uzun süredir hakkımda davalar olmasına rağmen ben adresimi hiç değiştirmedim. Dosyalar birleştirilirse daha ayrıntılı savunma yapacağım" dedi. Söz alan avukatlar da dosyaların birleştirilmesini talep ederek müvekkillerinin tahliyesini istedi.

DOSYA YARGITAY'A GÖNDERİLDİ

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi ile Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi arasında “birleştirme uyuşmazlığı" çıktığını belirten mahkeme heyeti, birleştirme uyuşmazlığının çözümü için dosyanın Yargıtay 5. Ceza Dairesi'ne gönderilmesine karar verdi. Sanık Halis Bayancuk'un tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti duruşmayı Ocak ayına erteledi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada “El Kaide silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan yargılanan Halis Bayancuk, Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde de “DEAŞ silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan yargılanıyordu. Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi, aralarında hukuki irtibat bulunduğu gerekçesiyle dosyaların birleştirilmesine karar vererek dosyayı Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermişti. Halis Bayancuk yargılandığı her iki mahkemedeki davalar daha önce çeşitli nedenlerle bozularak mahkemelerine iade edilmişti.

BAYANCUK'A DESTEK İÇİN ADLİYE ÖNÜNDE TOPLANTILAR

Öte yandan Bayancuk'a destek olmak isteyen bir grup da adliyenin karşısındaki alanda toplandı. Polis adliye çevresinde güvenlik önlemi aldı. Grup daha sonra sessizce dağıldı.

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