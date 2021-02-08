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'Ebu Hanzala' kod adlı Halis Bayancuk'a 12 yıl 6 ay hapis cezası

08.02.2021 19:08 | Son Güncelleme:
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'Ebu Hanzala' kod adlı Halis Bayancuk'a 12 yıl 6 ay hapis cezası

"Ebu Hanzala" kod adlı Halis Bayancuk, terör örgütü El-Kaide kapsamında yargılandığı davada, "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Halis Bayancuk, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Sanık Bayancuk'un avukatları da duruşmada hazır bulundu.

"HERKES ALLAH'A HESAP VERECEK"

Tutuklu sanık Bayancuk savunmasında, silahlı terör örgütü olduklarına dair somut delillerin olmadığını, bu şekilde üzerine etiket yapıştırıldığını öne sürerek, "Siz de fanisiniz, hükümler de fani. Herkes eylemlerinden Allah'a hesap verecek. Siz vereceğiniz hükümle kendinizi de yargılayacaksınız. Benim için bir şey ifade etmiyor" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Halis Bayancuk'u "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırarak, sanığın yönetici olduğu örgütün silahlı terör örgütü olması nedeniyle cezasını 15 yıla çıkardı.

Sanığın yargılama sürecindeki davranışları ve cezanın geleceği üzerindeki olası etkilerini lehine takdiri indirim sebebi kabul eden mahkeme, sanığın cezasını 12 yıl 6 aya indirdi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Bakırköy 16. Ceza Mahkemesi, sanık Halis Bayancuk'u ''El-Kaide silahlı terör örgütü üyesi olmak'' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırmıştı. Yargıtay bozma kararı verip dosyayı gönderdiği Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılama devam ederken, Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi de sanık Bayancuk'a terör örgütü DEAŞ kapsamında "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası vermişti.

Mahkeme, Halis Bayancuk'un, şartlar oluşmadığından ve yeterli delil elde edilemediğinden "Anayasa'yı ihlal" suçundan beraatine hükmetmişti.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, sanık Bayancuk hakkında Türkiye'deki diğer mahkemelerde benzer suçlardan açılmış davalar ile Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki kararın irtibatlı olabileceği gerekçesiyle dosyayı iade etmişti.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde iadenin ardından yapılan duruşmada, Cumhuriyet savcısı verdiği mütalaada, davanın İstanbul Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde benzer suçtan görülmeye devam eden dosyayla birleştirilmesine ve tutukluluğun devamına karar verilmesini istemişti.

Mahkeme de Bayancuk hakkında görülen davanın, İstanbul Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden dosyayla birleştirilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vermişti.

Yargılama aşamasında dosya, Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi ile Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dosyaların birleştirilmesi için Yargıtay 5. Ceza Dairesi'ne gönderilmişti. Daire, dosyaların birleştirilmesine karar vermişti.

Birleştirilme kararı sonrasında Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi de sanık Halis Bayancuk'u 18 Eylül'de "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırmıştı.

Öte yandan Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Bayancuk'a, "silahlı terör örgütü yönetme" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verilmişti. (AA)

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