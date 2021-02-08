'Ebu Hanzala' kod adlı Halis Bayancuk'a 12 yıl 6 ay hapis cezası

Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Halis Bayancuk, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Sanık Bayancuk'un avukatları da duruşmada hazır bulundu.

"HERKES ALLAH'A HESAP VERECEK"

Tutuklu sanık Bayancuk savunmasında, silahlı terör örgütü olduklarına dair somut delillerin olmadığını, bu şekilde üzerine etiket yapıştırıldığını öne sürerek, "Siz de fanisiniz, hükümler de fani. Herkes eylemlerinden Allah'a hesap verecek. Siz vereceğiniz hükümle kendinizi de yargılayacaksınız. Benim için bir şey ifade etmiyor" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Halis Bayancuk'u "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırarak, sanığın yönetici olduğu örgütün silahlı terör örgütü olması nedeniyle cezasını 15 yıla çıkardı.

Sanığın yargılama sürecindeki davranışları ve cezanın geleceği üzerindeki olası etkilerini lehine takdiri indirim sebebi kabul eden mahkeme, sanığın cezasını 12 yıl 6 aya indirdi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Bakırköy 16. Ceza Mahkemesi, sanık Halis Bayancuk'u ''El-Kaide silahlı terör örgütü üyesi olmak'' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırmıştı. Yargıtay bozma kararı verip dosyayı gönderdiği Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılama devam ederken, Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi de sanık Bayancuk'a terör örgütü DEAŞ kapsamında "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası vermişti.