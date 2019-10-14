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Ebu Hurafe’den resimler sanatseverlerle buluşacak

YAŞAM HABERLERİ  | 14.10.2019 17:25 | Son Güncelleme

Uğur Batı ve Kenan Işık, resim, hikaye, resim üstü hikaye ve kitaptan oluşan resim sergisiyle sanatseverlerle buluşacak.

Ebu Hurafe’den resimler sanatseverlerle buluşacak

İSTANBUL, (DHA)- Uğur Batı ve Kenan Işık, resim, hikaye, resim üstü hikaye ve kitaptan oluşan resim sergisiyle sanatseverlerle buluşacak. Yarın kapılarını açacak olan sergi, 2 Kasım’a kadar ziyaret edilebilecek.

Resmin şairi Kenan Işık, fantastik hikaye ve romanlarıyla tanıdığımız yazar Prof. Dr. Uğur Batı’nın yarattığı gizemli kahraman Ebu Hurafe’nin masallarını resmediyor. Kenan Işık ve Uğur Batı, metaforik tarzlarıyla fantastik resimler ve özel bir dünya yaratıyorlar. Resimlerin en önemli özelliklerinden biri, her bir resmin hikayesi olmasının yanında bu hikayelerin resmin üzerinde harflerle nakşedilmesi.

Sergide sanatseverler aynı zamanda betondan altın suyuna, bakır tellerden zifte, özel pigmentli boyalardan soba boyasına pek çok farklı malzemenin resimlerde çok özel kullanımını görebilecekler. Balıkesir, Bodrum, Mardin ve bazı Avrupa kentlerinde dolaşacak serginin ilki yarın Galeri Işık Teşvikiye’de açılacak ve 2 Kasım’a kadar devam edecek.

Ebu Hurafe’den resimler sanatseverlerle buluşacakEbu Hurafe’den resimler sanatseverlerle buluşacak

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