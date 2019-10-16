"Ebu Hurafe'den Resimler" sergisi açıldı

İSTANBUL (AA) - Yazar Uğur Batı ile ressam Kenan Işık'ın hazırladığı "Ebu Hurafe'den Resimler" adlı sergi, Galeri Işık'ta sanatseverlerle buluştu.

Her bir resmin hikayesi olan sergideki yaklaşık 88 eserde, beton, zift, altın suyu, bakır tel, özel pigmentli boyalar ile soba boyası gibi pek çok farklı malzeme kullanıldı.

Sergiye ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Uğur Batı, son 20 yıldır dünyada bir trend olarak sanat eserlerinde birçok formun beraber yer almaya başladığını söyledi.

- "Resim tarzımızdaki figüratif, alegorik yapı, masalın dokusuna çok uygun"

Batı, kendilerinin de bu bakış açısıyla yola çıkarak sergiyi hazırladıklarına işaret ederek, "Serginin bir özelliği var. Dünyada bir ilk diyebiliriz, Ebu Hurafe diye bir karakterin maceralarını resmediyoruz. Sergideki her bir eser Ebu Hurafe'nin bir hikayesi ve bütününde bir romana ev sahipliği yapmış oluyor." dedi.

Sergi kapsamında "Ebu Hurafe'den Masallar" başlıklı bir kitap kaleme aldığını belirten Batı, şöyle devam etti:

"Bu kitabın aynı zamanda ses okumaları da mevcut. Dolayısıyla birçok özelliği bulunan bir sergi diyebiliriz. Kitaptaki hikayeler ve karakterler benim tarafımdan oluşturulduktan sonra eserlerin resim tarafında ana aktör Kenan'dır. İlk olarak aslında sergiye başlama fikri bir karakter oluşturup, o karakterin maceralarını resmetme fikriydi. Masalsı bir havası olmasını istedik. Çünkü bizim resim tarzımızdaki figüratif, alegorik yapı, aslında masalın dokusuna çok uygun. Baktığınız zaman eserlere hem teknikler itibariyle hem de çizim stili itibariyle geleneksel sanattan da izler göreceksiniz."