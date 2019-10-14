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"Ebu Hurafe'den Resimler" sergisi sanatseverlerle buluşacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 18:31 | Son Güncelleme

"Ebu Hurafe'den Resimler" sergisi sanatseverlerle buluşacak

İSTANBUL (AA) - "Ebu Hurafe'den Resimler" sergisi yarın açılacak.

Galeri Işık Teşvikiye'de açılacak sergide, hikaye ve roman yazarı Prof.Dr. Uğur Batı'nın masal kahramanı Ebu Hurafe'nin Kenan Işık tarafından yapılan resimleri yer alacak.

Sergide sanatseverler beton, altın suyu, bakır tel, zift, özel pigmentli boya ve soba boyası gibi farklı malzemelerin resimlerde kullanımını görebilecek.

Daha sonra Balıkesir, Bodrum, Mardin şehirlerinde ve yurt dışında da gösterilmesi planlanan sergi, 15 Ekim ile 2 Kasım tarihleri arasında Galeri Işık Teşvikiye'de ziyarete açık olacak.

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Ebu Hurafe'den Resimler Galeri Işık Teşvikiye sergi

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