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  4. Ebu Seyyaf, Malezya açıklarında 5 balıkçıyı kaçırdı

Ebu Seyyaf, Malezya açıklarında 5 balıkçıyı kaçırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 13:11 | Son Güncelleme

Ebu Seyyaf, Malezya açıklarında 5 balıkçıyı kaçırdı

Filipinler'de faaliyet gösteren DEAŞ bağlantılı terör örgütü Ebu Seyyaf, Malezya'nın Borneo Adası'nda yer alan Sabah eyaleti açıklarında beş balıkçıyı kaçırdı.

Doğu Sabah Güvenlik Komutanı Hazani Ghazali, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, eyaletin doğusundaki Tambisan Adası'nın kuzey açıklarında Filipinler'in kara sularına yakın bölgede, bir balıkçı teknesine yanaşan yüzü maskeli altı kişinin tekneyi durdurduğuna dair ihbar aldıklarını bildirdi.

Hazani, Endonezya uyruklu olduğu tespit edilen beş balıkçının, örgüt militanlarının teknesine bindirilerek Filipinler'in güneyine doğru kaçırıldığını belirtti.

Rehin alınan balıkçıların akıbetini Endonezyalı yetkililerle araştıracaklarını kaydeden Güvenlik Komutanı Hazani, balıkçıların yerinin tespit edilmesinin ardından kurtarma operasyonu yapılabileceğini ifade etti.

Terör örgütü Ebu Seyyaf'ın elindeki bir Endonezyalı, perşembe günü Filipinler'in Sulu eyaletinde yapılan operasyonla kurtarılmıştı.

Malezya ve Filipinler arasındaki adalarda 1991'den bu yana faaliyet gösteren Ebu Seyyaf terör örgütü, şiddet ve rehin alma eylemleriyle tanınıyor. Örgüt, Mindanao ve Sulu'da bağımsız devlet kurmak amacıyla Filipinler'in güneyinde şiddete başvuruyor.

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Anahtar Kelimeler:
balıkçı DEAŞ ebu seyyaf Malezya Terör örgütü

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