"Ebu Süreyya soruşturmasının kapatılması İsrail'in adaletten yoksun olduğunun delilidir"

Filistin'deki El-Mizan İnsan Hakları Merkezi, İsrail ordusunun Filistinli engelli İbrahim Ebu Süreyya'nın Gazze sınırında İsrail askerlerince şehit edilmesine ilişkin soruşturmayı "delil yetersizliğinden" kapatmasına tepki gösterdi.

Merkezden yapılan yazılı açıklamada, "Ebu Süreyya'nın katledilmesi, yaşam hakkının açıkça ihlalidir, bu durum suçun soruşturulmasını ve sorumluların yargılanmasını gerektirir." denildi.

Merkezin, olayla ilgili tüm delilleri toplayarak Aralık 2017'de İsrail Başsavcısına soruşturma açma talebinde bulunduğu aktarılan açıklamada, "Soruşturmanın kapatılması İsrail yargı makamlarının adalet, bağımsızlık ve şeffaflıktan yoksun olduğunun delilidir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, Uluslararası topluma işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşayan sivillere yönelik hukuki ve ahlaki sorumluluğunu üstlenme çağrısında bulunuldu.

İsrail ordusu geçen hafta, Aralık 2017'de abluka altındaki Gazze sınırında düzenlenen gösteride Filistinli engelli İbrahim Ebu Süreyya'nın (29) şehit edilmesine ilişkin soruşturmayı "İsrail askerlerinin Ebu Süreyya'ya ateş açtığını gösteren delil olmadığını" iddia ederek kapatmıştı.