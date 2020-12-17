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Ebubekir Sifil'in Cüneyt Akman ve Yılmaz Özdil çağrısı olay oldu! Sözcü'den jet yanıt: Bu nasıl kafa

17.12.2020 08:03 | Son Güncelleme:
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Ebubekir Sifil'in Cüneyt Akman ve Yılmaz Özdil çağrısı olay oldu! Sözcü'den jet yanıt: Bu nasıl kafa

Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nde öğretim görevlisi olan Ebubekir Sifil, gazeteciler Cüneyt Akman ile Yılmaz Özdil için Diyanet’e çağrıda bulundu. Sifil, “Öldüklerinde cesetleri camilerimize sokulmasın, cenaze namazları kılınmasın” ifadelerini kullandı. Sözcü Gazetesi ise Sifil'e çok sert tepki gösterdi.

Cüneyt Akman’ın sunduğu Zamanın Ruhu programına konuk olan Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'in Diyanet İşleri Başkanlığınca son dönemde ülke genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle Cuma namazı sonrası bütün camilerde yağmur duası yapılmasıyla ilgili kullandığı ifadeler gündem olmuştu.

Gazeteci Özdil, “Ben şu an İzmir’deyim. Bize gavur İzmir diyorlar ama dua en çok burada tuttu. 3 günden beri burada yağmur var. Şimdi tabii önceki günkü yazımda da anlatmaya çalıştım. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde astronom bile çalıştırılıyor. Dolayısıyla bilimden uzak bir kurum değil. Dolayısıyla astronomdan haberdar olan bir kurumun meteoroloji biliminden haberdar olamaması mümkün değil.” ifadelerini kullanmıştı.

SİFİL: CESETLERİ CAMİLERİMİZE SOKULMASIN

Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nde öğretim görevlisi olan Doç. Dr. Ebubekir Sifil ise Özdil ve Akman'a tepki göstererek Dinayet'e çağrıda bulundu.

Sifil, kişisel Twitter hesabından, konuyla ilgili olarak, “Başta Yılmaz Özdil ve Cüneyt Akman olmak üzere dinî sembol ve değerlerle, duayla, namazla… alay edenler, kim olurlarsa olsunlar, öldüklerinde cesetleri camilerimize sokulmasın, cenaze namazları kılınmasın" paylaşımında bulundu.

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SÖZCÜ GAZETESİ'NDEN SİFİL'E TEPKİ

Sifil paylaşımı bir anda olay yaratırken, Sözcü Gazetesi' bugünkü manşetinde Sifil'e tepki göstererek "Bu nasıl kafa?" diye sordu.

BİR TEPKİ DE CÜNEYT AKMAN'DAN

Cüneyt Akman da Sifil’e “Sifil herifin biri Yılmaz Özdil ile beni camiye sokturmayacakmış. Alllah’ın evini de mi üstünüze tapuladınız be nabekarlar?” sözleriyle yanıt verdi.

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