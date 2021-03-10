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Ebubekir Sifil'in sözlerine verdiği yanıt olay olmuştu! Yılmaz Özdil ifade verdi

10.03.2021 17:13 | Son Güncelleme:
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Ebubekir Sifil'in sözlerine verdiği yanıt olay olmuştu! Yılmaz Özdil ifade verdi

Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ebubekir Sifil'in şikayeti üzerine hakkında "Hakaret" ve "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçlamalarıyla soruşturma başlatılan gazeteci-yazar Yılmaz Özdil ifade verdi. Özdil, yazdıklarının eleştiri mahiyetinde olduğunu belirterek suçlamaları reddetti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu'nca hakkında soruşturma başlatılan Yılmaz Özdil, bugün "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi. Avukatları İsmail Yılmaz ve Celal Ülgen ile savcılığa gelerek ifade veren Özdil, şikayetçi Ebubekir Sifil'in kendisi için "Cesetlerinin camiye alınmaması" yönünde beyanlarda bulunduğunu hatırlatarak "Köşe yazımda daha önce tehdit edilen akademisyen ve rektörlere değinerek geldiğimiz noktada akademisyen kimlikli bir kişinin beni tehdit etmesinden bahsettim. Yazdıklarım eleştiri mahiyetindedir" dedi. Özdil, "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçlamasına ilişkin ise "39 yıllık gazetecilik kariyerimde halkın dini değerlerine yönelik herhangi bir aşağılama ve tahkir eyleminde kesinlikle bulunmadım. Yağmur duasının tüm yurtta yağış beklenen bir süreçte yapılmasını eleştirel bir dille gündeme getirdim. Dini değerleri aşağılamadım" diyerek suçlamayı reddetti. Özdil ifadesinin ardından adliyeden ayrıldı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Yılmaz Özdil'in, 13 Aralık 2020'de yayımlanan "Yağmur Duası" yazısının ardından Ebubekir Sifil sosyal medya hesabı Twitter üzerinden 16 Aralık'ta "Diyanet İşleri Başkanlığı'na bir teklif: Başta Yılmaz Özdil ve Cüneyt Akman olmak üzere dinî sembol ve değerlerle, duayla, namazla... alay edenler, kim olurlarsa olsunlar, öldüklerinde cesetleri camilerimize sokulmasın, cenaze namazları kılınmasın" şeklinde paylaşımda bulunmuştu. Bu paylaşım üzerine Özdil, Ebubekir Sifil hakkında Anadolu Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunmuş, savcılık ise Sifil hakkındaki soruşturmaya takipsizlik kararı vermişti. Öte yandan 19 Aralık'ta "Yobazın tehdidi" başlıklı yazısı nedeniyle Ebubekir Sifil de Özdil hakkında şikayetçi olmuştu.

DHA

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