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  4. Ebubekir Sofuoğlu'na bir tepki de kendi öğrencilerinden! 'Sur vahşeti' sonrası yorumu tepki çekmiş, soruşturma başlatılmıştı

Ebubekir Sofuoğlu'na bir tepki de kendi öğrencilerinden! 'Sur vahşeti' sonrası yorumu tepki çekmiş, soruşturma başlatılmıştı

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
10.10.2024 12:03
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Sakarya Üniversitesi (SAÜ), İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Ebubekir Sofuoğlu, Fatih’teki korkunç kadın cinayetlerine ilişkin tepki çeken paylaşımlarda bulunmuştu. SAÜ Rektörlüğü, söz konusu paylaşımlarından sonra Sofuoğlu hakkında soruşturma başlatırken, tepkiler ise dinmedi. Eğitim görevlisi olduğu üniversitenin öğrencileri de Sofuoğlu'na tepki göstererek yürüyüş düzenledi. Öğrenciler, Sofuoğlu'nu istifaya çağırdı.

Ebubekir Sofuoğlu'na bir tepki de kendi öğrencilerinden! 'Sur vahşeti' sonrası yorumu tepki çekmiş, soruşturma başlatılmıştı

MYNET ÖZEL | Fatih'te 4 Ekim 2024 tarihinde 19 yaşındaki İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'in Semih Çelik tarafından canice katledilmesi Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı. Sakarya Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Ebubekir Sofuoğlu'nun söz konusu olayla ilgili yaptığı yorum ise büyük tepki çekti.

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O SÖZLERİ 4. SORUŞTURMASINA SEBEP OLDU

Profesör Ebubekir Sofuoğlu'nun "Eğer bu kızcağız İslam hassasiyeti ile yetiştirilmiş olsaydı kendisine namahrem olan bu katille hiç tanışmayacaktı bile ve şu an hayattaydı" yorumu sosyal medyayı ayağa kaldırırken, Sakarya Üniversitesi tepki çeken Sofuoğlu hakkında soruşturma açtı.

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Sofuoğlu hakkında açılan son soruşturmayla beraber 4. kez soruşturma açılmış olduğu belirtildi.

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ÖĞRENCİLER DE O SÖYLEMLERE TEPKİSİZ KALAMADI

Tepkilerin odağındaki Sofuoğlu, bir sonraki adım ise üniversite öğrencilerinden geldi.

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Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'na tepki gösteren öğrenciler, kadın cinayetlerine tepki çekmek ve profesör ile yaşadıkları fikir ayrılığını dile getirmek için yürüyüş düzenledi. Yürüyüş boyunca tüm öğrencilerin siyah giydiği görülürken, hazırlanan pankartlar ve sloganlarla yaşananlara tepki gösterildi.

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GÜVENLİK ENGELLEMEYE ÇALIŞTI

Okuldaki öğrencilerin iddiasına göre yürüyüşü düzenlemekte kolay olmadı. Okulun kapısındaki güvenlikler öğrencileri pankartlarla okula almayacağını söyledi. Ancak direnen öğrenciler okullarına girmeyi başardı. Eylemlerini okulda devam ettiren öğrenciler büyük bir kalabalık halinde yürüyüşlerini tamamladı.

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Sakarya Üniversitesi öğrenci Yürüyüş İkbal Uzuner Ebubekir Sofuoğlu
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