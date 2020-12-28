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  4. Ebubekir Sofuoğlu tepçi çeken sözlerinden dolayı ifadeye çağrılacak

Ebubekir Sofuoğlu tepçi çeken sözlerinden dolayı ifadeye çağrılacak

28.12.2020 20:00 | Son Güncelleme:
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Ebubekir Sofuoğlu tepçi çeken sözlerinden dolayı ifadeye çağrılacak

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, büyük tepkiye neden olan sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun ifadeye çağrılacağı öğrenildi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sofuoğlu’nun açıklamalarıyla ilgili soruşturma başlatılmış, katıldığı TV programındaki konuşma kayıtları istenmişti.

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DHA muhabirinin edindiği bilgilere göre Prof. Dr. Sofuoğlu’nun yaptığı konuşmanın kayıtlarını inceleyen Başsavcılık, suç unsuru oluşturacak ifadeler tespit etti. Başsavcılığın Sofuoğlu’nun ifadesinin alınması için çağrıda bulunacağı, Sakarya'da yaşadığı bildirilen Sofuoğlu’nun SEGBİS üzerinden ifadesinin alınabileceği öğrenildi.
Prof. Dr. Sofuoğlu'nun üniversite öğrencilerinin yaşam tarzıyla ilgili eleştiri yaparken kullandığı ifadeler tepkilere neden olmuştu.

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