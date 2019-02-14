Ebubekir Taşyürek: 31 Mart’tan sonra tüm sorunları çözeceğiz

İSTANBUL, (DHA) - AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, seçim programı kapsamında Kartal’da yaşanan sorunları yerinde görüp vatandaşlarla sohbet etti, projelerini anlattı. Sorunları not alan Taşyürek, 31 Mart’ta seçimleri kazanmaları halinde tüm sorunları çözeceklerini belirtti.

Seçim gezileri kapsamında Kartal Rehberlik ve Araştırma Merkezi personeliyle bir araya gelen AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek, dile getirilen “Binamızın hâlâ çok eksiği var. Özellikle güvenlik problemi, engelli öğrencilerimiz ve veliler için endişe verici" notuna öncelik tanıyacağını kaydetti. Belirtilen diğer talepleri de dinleyip not alan AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek, "Gereken notlarımızı aldık ve inşallah destekleriniz ile 31 Mart yerel seçimleri sonrasında mazbatayı aldığımız zaman göreceksiniz ki bu ve diğer sıkıntılar giderilmiş olacaktır" ifadelerini kullandı.

10 SENEDİR BU SORUNLARIN ÇÖZÜLEMEMESİ ÜZÜNTÜ VERİCİ

Kurfalı Çınar Camii Derneği ve mahalleli ile görüşen Taşyürek, Kurfalı Merkez Taksi durağında taksiciler ile buluştu. Taksiciler yaşadıkları sıkıntıları aktardı. Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, “Son 10 yılda bunların çözüme kavuşturulmamış olması da çok üzücü. Sizlerin desteği ile bu ve diğer sıkıntıların çözüme kavuşması için Kartal ilçemizin belediye başkanlığına talibiz" dedi. Ebubekir Taşyürek, AK nokta seçim irtibat alanlarında halkla buluştu ve vatandaşların sorunlarını dinledi. Sonrasında Asya Kartalları Spor Kulübü’nü ziyaret etti.