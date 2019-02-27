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Ebubekir Taşyürek: Belediye hizmeti heykel dikmekten ibaret değil

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.02.2019 10:20 | Son Güncelleme

AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, seçmenlerle buluştu.

Ebubekir Taşyürek: Belediye hizmeti heykel dikmekten ibaret değil

İSTANBUL, (DHA)- AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, seçmenlerle buluştu. Taşyürek, "Kartal’ın hak ettiği belediyecilik hizmeti heykel dikmekten ibaret değil" dedi.

AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, İETT Kartal Peron Amirliği ve Kartal Minibüs şoförlerini ziyaret etti. Vatandaşlarla da selamlaşan AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, şoför seçmenlere isteklerini sordu. Taşyürek, vatandaşlardan yerel seçimler için destek beklediğini belirterek, "Hepsi Kartal ilçemize nispeten çok üstün bir belediyecilik anlayışı ile hizmet görmekte" dedi.

Taşyürek, 1 Mart'ta gerçekleştireceği Plan ve Proje Tanıtım toplantısına tüm vatandaşları davet etti.

31 MART SONRASI KARTAL DAHA GÜZEL OLACAK

Programına İGDAŞ Anadolu İşletme Müdürlüğü Kartal Hizmet Binasını ziyaret ederek devam eden AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, Anadolu İşletme Müdürü Murat Doğan ve kurum personelleri ile de görüştü.

Kurum personelleri ile buluşmasında AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, "Çevre ilçelere bakın, hepsi Kartal’dan daha iyi durumda. Kartal’ın hak ettiği belediyecilik hizmetinin heykel dikmekten ibaret olmadığını sizler de iyi biliyorsunuz. Sizler vatandaşlarla hemhâl olan kardeşlerimiz olarak Kartal’ın ne derece belediyecilik hizmetlerinden mahrum olduğunun farkındasınız. Önceden Kartal ilçesinin içinde iken sonradan ilçe olan Sancaktepe’yi düşünün. Komşu ilçelerimize bakın. Hepsi Kartal ilçemize nispeten çok üstün bir belediyecilik anlayışı ile hizmet görmekte. Cumhur İttifakı’nın Kartal Belediye Başkan adayı olarak huzurunuzdayım. Kartal ilçesinin ve halkının hak ettiği hizmetlere kavuşması adına sizlerden 31 Mart yerel seçimlerinde destek olmanızı istiyorum" diye konuştu.

CAMİ CEMAATİNİ DİNLEDİ

AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, Yunus Emre Cami lokalinde cami cemaati ile de bir araya geldi.

Vatandaşların dertlerini ve isteklerini dinleyen Ebubekir Taşyürek, vatandaşlardan gelen talepleri not aldı. Kendisinin birçok dernek ve vakıflarda görev aldığını belirten Taşyürek, "Yaşanan sorunların hepsi giderilecek" dedi.

Taşyürek, Kartal’ın ekonomik durumunu ve belediyecilik hizmetleri ile ilgili Uğur Mumcu Mahallesi’nde esnafla da görüş alışverişinde bulundu.

Ebubekir Taşyürek: Belediye hizmeti heykel dikmekten ibaret değilEbubekir Taşyürek: Belediye hizmeti heykel dikmekten ibaret değil

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